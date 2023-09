L’aventure point & click nominée aux Gamescom Awards est disponible en éditions spéciales sur PlayStation 5 et Nintendo Switch !

Madrid, Espagne et Paris, France – 7 septembre 2023. Meridiem Games et Microids Distribution France sont ravis d’annoncer que The Many Pieces of Mr. Coo, l’énigmatique jeu d’aventure point & click, est désormais disponible dans deux éditions spéciales sur PlayStation 5 et Nintendo Switch !

Meridiem Games est responsable de la conception, de la fabrication et de la distribution européenne des deux éditions spéciales. La première édition spéciale de The Many Pieces of Mr. Coo – Fantabulous Edition pour PlayStation 5 et Nintendo Switch, contiendra un porte-clés exclusif du personnage Mr. Coo logé dans un étui au design exclusif ainsi que des illustrations exclusives pour chaque plateforme. La distribution de ces éditions sur le territoire Français sera assurée par Microids Distribution France.

***

Si l’édition Fantabulous ne suffit pas, Meridiem Games a également conçu l’édition Coollector, qui comprendra non seulement le porte-clés du personnage Mr. Coo et un étui exclusif pour chaque plateforme, mais aussi un flipbook unique avec deux histoires animées exclusives, une aquarelle mystère de l’artiste Nacho Rodriguez, un puzzle reprenant les pièces de Mr. Coo, un livre d’artiste présentant le processus créatif derrière l’art et enfin un single vinyle 7″ coloré avec la bande son du jeu composée par Julie Reier, le tout à l’intérieur d’une boîte collector spectaculaire.

Cette édition sera numérotée et limitée à 1000 unités pour les territoires européens.

***

The Many Pieces of Mr. Coo est un jeu d’aventure point & click surréaliste. M. Coo est piégé dans un monde étrange et absurde, et il a besoin de votre aide pour s’en sortir. Mais avant tout, il doit retrouver tous ses morceaux et reconstituer son corps ! Il y a certainement une lutte philosophique derrière tout ce non-sens, mais entre les poulets géants, les robots fous et les dames borgnes, c’est un peu difficile à dire.

The Many Pieces of Mr. Coo est un monde étonnant et coloré de dessins animés en 2D, racontant une histoire surréaliste et fantaisiste, pleine d’humour absurde, de personnages excentriques et de situations loufoques, tout en mettant les joueurs au défi avec des puzzles innovants. Il s’agit sans aucun doute d’une nouvelle approche du jeu d’aventure qui plaira aussi bien aux joueurs chevronnés qu’aux nouveaux venus.

Des tonnes d’humour absurde ! Ecoutez, on vous a déjà dit qu’on avait un poulet géant, on ne peut pas pousser la machine plus loin…

Un monde surréaliste, énigmatique, symbolique et plein de sens, mais aussi d’une touchante bêtise !

Une animation 2D étonnante, dessinée à la main, dans le style des dessins animés.

Des personnages excentriques et attachants comme le poulet géant, le faune ou l’axolotl.

Une approche innovante du genre point & click