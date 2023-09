San Francisco, Etats-Unis – 06 septembre 2023 – Niantic partage de nouvelles informations sur l’événement Pokémon GO City Safari Barcelone, se déroulant en Espagne, les 13 et 14 octobre 2023 ! Les dresseurs pourront prendre part à une nouvelle aventure à travers la ville et y découvrir des histoires passionnantes, se faire des nouveaux amis et rencontrer des Pokémon exceptionnels. Les dresseurs résidents à Barcelone ou les dresseurs venues d’ailleurs, auront la possibilité de découvrir la ville sous un jour nouveau grâce au Pokémon GO City Safari. Des sites historiques aux spécialités locales, la virée en ville avec Pokémon GO à vos côtés sera pleine de surprises et de découvertes.

Pour participer au Pokémon GO City Safari, les dresseurs devront acheter le billet d’événement journalier coûtant 12€ (Taxes incluses), être présent physiquement à Barcelone en Espagne pendant le weekend du 13 et 14 octobre 2023. L’événement commence à 10h du matin et se termine à 18h le soir pour les deux jours.

Découvrez Barcelone dans une aventure qui vous fera parcourir toute la ville !

Avec le Pokémon GO City Safari Barcelone, une aventure palpitante attend les dresseurs qui les emmènera aux quatre coins de la ville ! De nombreux Pokémon sauvages thématiques seront présents tout au long du parcours, et l’Étude spéciale exclusive permettra aux dresseurs de découvrir la culture florissante de Barcelone et de ses alentours.

Aux dresseurs de décider comment profiter de ce City Safari ! Ce tout nouveau format ouvert permet à chacun de vivre des expériences dans toute la ville à son propre rythme, ainsi que de capturer des Pokémon et de faire des amis en faisant équipe avec les autres dresseurs qu’ils pourront découvrir au cours de leurs pérégrinations.

Le Professeur Willow a besoin d’aide dans ses recherches sur les Pokémon aux quatre coins de Barcelone !

Les Dresseurs étant en possession d’un billet pourront aider le Professeur Willow et Évoli à en savoir plus sur les Pokémon qui apparaîtront au cours de l’événement. Evoli s’est préparé pour l’occasion étant coiffé d’un chapeau d’explorateur. Il sera capturable dès le début de l’Étude spéciale du City Safari !

Nous conseillons aux Dresseurs de découvrir la ville accompagnée de leur nouvel Évoli comme copain car il pourra évoluer en Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Phyllali, Givrali ou Nymphali coiffé d’un chapeau d’explorateur !