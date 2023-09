Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 28 juillet 2023 : Numskull Games, AKSYS Games, le développeur Nippon Columbia, ainsi que Just For Games sont ravis d’annoncer la sortie ce jour d’une édition physique pour le jeu de simulation tout mignon Toutous et Chatons : Mon Petit Salon.

C’est votre premier jour de travail à l’animalerie ! Apprenez les bases du métier : jouez, nourrissez et nettoyez les adorables petits chiens et chats de la boutique. Montez en compétence, maîtrisez la tenue de l’animalerie et assurez vous de trouver un foyer adéquat à tous ces animaux mignons !

Travaillez bien à l’animalerie et vous serez récompensés par des primes vous permettant d’acheter de nouvelles tenues pour personnaliser votre personnage avec des tenus mignonnes et tendances ! Veillez au bien-être des toutous et chatons de la boutique et montez en grades pour devenir le meilleur employé de la boutique animalière dans cette adorable aventure pour petits et grands.