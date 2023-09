Beaucoup beaucoup de rumeurs tendent vers un Nintendo Direct la semaine prochaine, qui arriverait le 3 ou le 14 septembre. S’il y a bien une chose sur laquelle vous pouvez compter, c’est sur un nouveau Nintendo Direct en septembre. Les événements ont toujours lieu au début ou au milieu du mois, avant le Tokyo Game Show.

Le leaker reconnu, Pyoro, commence à teaser et à révéler des annonces pour le prochain Nintendo Direct. Pour ceux qui doutent du bonhomme, avant le Nintendo Direct de juin, il a déclaré qu’un nouveau jeu Super Mario Bros. en 2D serait annoncé. Il a également indiqué un remake d’un jeu SNES classique, qui s’est avéré être Super Mario RPG. Parmi les autres fuites, citons la date d’annonce de Everybody 1-2 Switch, Samba de Amigo : Party Festival, et Toutombe pour Pokemon Scarlet / Violet.

Le premier teasing de Pyoro est le suivant : « Disons simplement que les fans d’une certaine fonction MATLAB seront ravis du prochain Nintendo Direct. Les fans ont rapidement compris qu’il s’agissait très probablement de F-Zero, avec Final Fantasy Tactics et Metroid Prime comme autres possibilités. Voir ici.

Pyoro a de nouveau tweeté et a laissé entendre qu’un jeu Donkey Kong serait annoncé lors du Nintendo Direct. Tout d’abord, en ce qui concerne le jeu Donkey Kong, il semblerait qu’il s’agisse en fait de Mario contre Donkey Kong.

yes — Pyoro (@Pyoro_X) September 9, 2023

Par ailleurs, Pyoro a mentionné que Pac-Man 99 ne sera bientôt plus disponible. Certains pensent que c’est un signe que le jeu F-Zero ressemblera à F-Zero 99, mais ce n’est pour l’instant qu’une pure spéculation (comme le reste, en fait).

Reminder: PAC-MAN 99 will be discontinued in one month. — Pyoro (@Pyoro_X) September 8, 2023

Enfin, le jeu Princess Peach, annoncé précédemment, devrait également faire son apparition :

yep — Pyoro (@Pyoro_X) September 8, 2023