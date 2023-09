Un des plus grands jeux de l’histoire de RTK est de retour après plus de 20 ans !

Hertfordshire, 14 Septembre 2023 – Aujourd’hui KOEI TECMO EUROPE et le développeur Kou Shibusawa sont fiers d’annoncer qu’un de leurs jeux de stratégie militaire les plus appréciés faisait son grand retour avec le développement de Romance of the Three Kingdoms 8 Remake. Initialement sorti en 2001 au Japan puis en 2004 en Europe, ce jeu de rôle tactique sortira au format numérique début 2024 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Windows PC via Steam®.

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake reprend Romance of the Three Kingdoms VIII with Power Up Kit, et inclura les contenus supplémentaires “All Officers Play” et “All Periods Scenarios”. Le jeu proposera également de nouveaux graphismes et des améliorations du système de jeu afin de faire renaitre ce titre de la célèbre franchise de KOEI TECMO.

En célébration de cette annonce, KOEI TECMO a dévoilé une première bande annonce et un site teaser. De plus amples informations sur le jeu seront dévoilées durant le TOKYO GAME SHOW 2023 à l’occasion du live « KOEI TECMO LIVE! in TGS 2023 » qui aura lieu le 22 septembre 2023.