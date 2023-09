Nagez et chantez à 4 joueurs dans ce jeu d’aventure rythmique basé sur la vidéo YouTube la plus visionnée de l’histoire

Paris, le 15 septembre 2023 – BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT France, Outright Games, éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, et The Pinkfong Company, société de divertissement mondiale à l’origine du phénomène culturel Baby Shark, viennent d’annoncer la sortie de Baby Shark: Sing & Swim Party. Inspiré de la vidéo la plus visionnée sur YouTube (13 milliards de vues) qui a obtenu la certification Diamant RIAA (11x Platine), le monde de Baby Shark effectue aujourd’hui sa première plongée dans l’océan du jeu vidéo. Le jeu est disponible sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S et Steam.

Dans ce jeu d’aventure coopératif rythmique, les fans peuvent incarner leur personnage favori de la famille Baby Shark et explorer 7 lieux familiers issus des vidéos Baby Shark pour passer de superbes vacances au festival Fin-Tastic. Le jeu propose un mode Rythme dans lequel vous devez suivre la cadence et un mode Course où vous devez éviter des obstacles tout en récupérant des étoiles. Au fil des niveaux de cette aventure océanique, vous pouvez découvrir l’histoire de toute la famille et chanter plus de 30 titres accrocheurs comme « Baby Shark », « Disco Sharks » et « Shark Dance Party ».

Jouable en solo ou en mode coopératif local quatre joueurs, ce jeu familial a été pensé pour être accessible aux plus jeunes. Il propose notamment un doublage intégral des dialogues, des noms de lieux et des instructions, ainsi qu’une courbe de difficulté progressive permettant aux jeunes fans de découvrir le jeu à leur propre rythme.

Baby Shark de Pinkfong captive les fans du monde entier depuis son arrivée fracassante sur Internet en 2015. Après un succès initial retentissant, Baby Shark a développé son univers au travers d’une série TV, de podcasts, de spectacles, de produits dérivés et d’un film d’animation qui sortira en salles à la fin de l’année 2023. Avec Baby Shark: Sing & Swim Party, les fans pourront bientôt vivre une nouvelle aventure extraordinaire au pays de l’imagination, de la créativité et de l’amour de la musique.

« Nous sommes heureux de voir « Baby Shark: Sing & Swim Party » effectuer sa première plongée dans le grand bassin », explique Stephanie Malham, directrice des opérations d’Outright Games. « Les interactions audio, visuelles et haptiques offertes par le jeu ne sont possibles que sur consoles et PC. Au fil de cette aventure rythmique, les fans de la franchise vont pouvoir découvrir le monde de Baby Shark sous un jour totalement inédit. »

« Notre principal objectif pour « Baby Shark: Sing & Swim Party » était de créer un jeu à la fois accessible aux plus jeunes et amusant pour les fans de tout âge », ajoute Francisco Encinas, PDG de RecoTechnology. « Nous avons donc fait en sorte que la difficulté augmente très progressivement afin que l’expérience de jeu reste variée et captivante de bout en bout. »

Baby Shark: Sing & Swim Party est disponible sur Nintendo Switch en version physique et sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC en version digitale.