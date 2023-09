Nintendo a confirmé que F-Zero 99 allait bientôt s’enrichir de nouveaux circuits, les dataminers ont déjà fait le travail et ont même découvert des modes inédits.

La semaine prochaine, ce sont les circuits de la Queen League qui seront les premiers à être ajoutés. Ensuite, à la mi-octobre, ce sera au tour des circuits de la King League. Actuellement, l’ensemble des parcours de la Knight League est disponible dans le jeu, ainsi que quelques autres. Mute City I, Big Blue, Sand Ocean, Death Wind I et Silence sont jouables, de même que White Land 1 et Port Town 2, respectivement pour la Queen et la King League. À terme, nous devrions voir apparaître Mute City II, Port Town I, Red Canyon I, White Land II, Mute City III, Death Wind II, Red Canyon II et Fire Field.

En ce qui concerne les modes inédits de F-Zero 99, les dataminers ont trouvé le « Mode Arcade » et le « Mode Survie ». Le mode Arcade comprend un chronomètre et des « portes temporelles » placées dans les circuits. On sait très peu de choses sur le Survival Mode, car on n’a trouvé qu’un modèle d’un grand carré plat avec un cercle à l’intérieur.

F-Zero 99 a été lancé sur Nintendo Switch, après avoir été révélé lors du dernier Nintendo Direct. C’est le premier opus de la série depuis le titre F-Zero Climax sorti en 2004 sur Game Boy Advance et réservé au Japon.

Préparez-vous à prendre part à des courses effrénées réunissant jusqu’à 99 pilotes sur le circuit… mais où aucune erreur n’est permise. F-ZERO 99 allie des circuits et des machines du jeu original sur Super NES avec des courses endiablées où vitesse et prise de risque sont les maîtres mots. Pour décrocher la victoire, tout repose sur votre jauge d’énergie. Celle-ci diminue lorsque vous percutez un autre véhicule ou une barrière, et vous pouvez en consumer une partie pour profiter d’un turbo temporaire. Si votre jauge d’énergie se vide complètement, c’est l’élimination. Il est possible de retrouver l’expérience F-ZERO classique avec la manette Super NES, disponible en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online. De plus, en accomplissant des objectifs, il sera possible de débloquer des options de personnalisation pour modifier l’apparence de votre machine. Préparez-vous à viser la première place dans F-ZERO 99, qui sera disponible dès aujourd’hui en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online.