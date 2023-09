Plongez dans l’univers fantastique de ce nouveau jeu de gestion et découvrez sa toute première bande-annonce

Goblinz Publishing et Piece of Cake Fabulous sont heureux d’annoncer Fantastic Haven, issue d’une collaboration française. Un royaume a été laissé en lambeaux, notamment sa faune, et il appartiendra aux joueurs d’y créer un refuge, tout en rétablissant l’équilibre de la magie. Ce titre fantastique sera disponible sur PC l’année prochaine et sur consoles à une date ultérieure. De plus, les joueurs peuvent dès à présent soutenir le jeu sur Kickstarter. N’hésitez pas à regarder la bande-annonce si dessus pour voir l’aventure qui vous attend !

Dans un monde où la magie disparaît peu à peu au profit des avancées technologiques, là où régnait autrefois l’harmonie avec les créatures, on assiste aujourd’hui à la recrudescence de la chasse ou de la désertion. En tant qu’Ancien, les joueurs ont pour mission de restaurer l’équilibre en sauvant les créatures fantastiques, tout en usant de diplomatie et d’enseignement pour convaincre les peuples de vivre en harmonie avec ces dernières.

Qu’elles soient à plumes, à poils, aériennes ou aquatiques, de nombreuses créatures fantastiques ont été abandonnées à leur sort. Beaucoup d’entre elles ont été blessées et sont en danger, et elles auront besoin d’aide pour survivre. Construisez des structures et des biotopes capables de les sauver et améliorez-les au fur et à mesure de votre progression. Vous devez répondre aux besoins des créatures sous votre responsabilité en les réhabilitant dans l’écosystème approprié. Cela passe notamment par les faire cohabiter avec d’autres créatures avec lesquelles elles sont compatibles, et de les éloigner de toutes celles avec lesquelles elles ne le sont pas.

Il y a beaucoup à faire dans Fantastic Haven. Envoyez vos mages explorer les environs afin de découvrir des points d’intérêt et pour trouver et ramener les créatures qui en ont besoin. Mais la gestion des créatures n’est pas la seule chose à laquelle les joueurs devront faire face. Des communautés hostiles peuvent chercher à mettre un terme au rétablissement de l’harmonie, et il sera essentiel de faire preuve de diplomatie, et de négocier avec elles avec soin. Les joueurs devront jongler avec ces tâches tout en collectant l’éther disponible afin d’alimenter leurs créations et renforcer leurs ressources.

Fonctionnalités :

Établissez un refuge – Installez-vous dans le lieu de départ de votre choix et construisez des infrastructures de base pour débloquer de nouvelles recherches et de bâtiments qui vous permettront d’accueillir au mieux les créatures et faire prospérer votre refuge.

– Installez-vous dans le lieu de départ de votre choix et construisez des infrastructures de base pour débloquer de nouvelles recherches et de bâtiments qui vous permettront d’accueillir au mieux les créatures et faire prospérer votre refuge. Accueillez des créatures fantastiques – Ramenez une créature au refuge et prenez en soin. Placez-la d’abord dans un espace de quarantaine, puis installez-la dans un biotope respectant ses besoins et son éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec les autres créatures. Puis réintroduisez-les dans la nature afin de restaurer la magie.

– Ramenez une créature au refuge et prenez en soin. Placez-la d’abord dans un espace de quarantaine, puis installez-la dans un biotope respectant ses besoins et son éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec les autres créatures. Puis réintroduisez-les dans la nature afin de restaurer la magie. Explorez le royaume – Envoyez vos mages explorer les environs afin de découvrir des points d’intérêt, y compris des créatures qui ont besoin de votre aide. Collectez les cinq types d’éther disponibles, qui constituent les ressources de création et la monnaie du jeu.

– Envoyez vos mages explorer les environs afin de découvrir des points d’intérêt, y compris des créatures qui ont besoin de votre aide. Collectez les cinq types d’éther disponibles, qui constituent les ressources de création et la monnaie du jeu. Ramenez l’harmonie – Négociez avec les peuples hostiles en faisant preuve de diplomaties et créez des liens solides. Formez les citoyens au bien-être des créatures magiques vous permettra d’accroître sa réputation et contribuer à l’équilibre entre les humains, les créatures, les ressources et la magie.