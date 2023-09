L’éditeur Dangen Entertainment et le développeur Cherrymochi confirment l’arrivée du RPG Exit Veil sur Nintendo Switch. Nous n’avons pas de date précise pour le moment mais le titre nous plongera dans un monde sombre et psychédélique. Le joueur pourra explorer des labyrinthes changeants en incarnant une âme perdue au nom de Tori. Il faudra collecter des cartes de tarot et les utiliser dans des batailles au tour par tour.

Voici la première bande-annonce :