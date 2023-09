Jeudi 21 septembre 2023 – Le débarquement approche pour Company of Heroes Collection sur Nintendo Switch ! La légende de la stratégie en temps réel fera ses grands débuts sur la console de Nintendo le jeudi 12 octobre prochain : les précommandes sont ouvertes sur le Nintendo eShop.

Le studio Feral Interactive s’est chargé du portage sur Nintendo Switch, s’assurant que Company of Heroes et ses deux extensions épiques, Opposing Fronts™ et Tales of Valor™, conservent leur dimension tactique exceptionnelle sur ce nouveau support. Menez les troupes américaines et britanniques, mais également les forces Panzer Elite et la Wehrmacht au travers de campagnes décisives en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Les déplacements rapides et les actions d’escouade coordonnées profitent d’un tout nouveau système de contrôles, façonné spécifiquement pour la Nintendo Switch.

Company of Heroes Collection est disponible en précommande sur le Nintendo eShop jusqu’à sa sortie officielle, le 12 octobre prochain au prix de 24,99 €.

Note : Company of Heroes Collection sera uniquement jouable en solo au lancement. La partie multijoueur sera ajoutée plus tard via une mise à jour.