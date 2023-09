À la fin du mois d’août, IzanagiGames, Inc. a annoncé une campagne de crowdfunding pour Dark Auction : Hitler’s Estate, un tout nouveau jeu d' »aventure mystérieuse et authentique » avec une histoire/scénario originale écrite par Rika Suzuki (Trace Memories, Hotel Dusk : Room 215), et des personnages dessinés par Kohske (GANGSTA.). Il semble que l’idée ait intéressé de nombreux joueurs, puisque la campagne de crowdfunding a connu un succès incroyable.

Dark Auction : Hitler’s Legacy est un jeu d’aventure écrit par Rika Suzuki, dont les personnages sont dessinés par Kohsuke (auteur du manga GANGSTA.). Il se déroule dans l’Allemagne de 1980, et son histoire tourne autour d’une mystérieuse vente aux enchères où les gens peuvent enchérir sur divers objets en échange de leurs souvenirs. Il décrit les mystères liés à l’héritage d’Hitler, ainsi que les personnes qui y sont impliquées. Le protagoniste, Noah, vit avec son père excentrique qui est littéralement obsédé par les objets liés à Hitler et en recherche constamment de nouveaux. Il participe à une mystérieuse vente aux enchères dans un vieux château, où sont exposés des objets liés à l’héritage secret d’Hitler. À propos de cette vente aux enchères : une règle stipule que seuls les souvenirs peuvent être utilisés pour acheter les objets, et que ces souvenirs doivent être vrais.

Dark Auction : Hitler’s Estate sera officiellement disponible sur Nintendo Switch en 2024, puisque la campagne de crowdfunding a déjà atteint 170 % de son objectif, cinq jours seulement après son lancement. Aujourd’hui, nous pouvons enfin voir le jeu en action grâce à la bande-annonce ci-dessus.

