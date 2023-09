« Izuna: Legend of the Unemployed Ninja » est un jeu de rôle japonais (JRPG) développé par Success Corporation. Il a été initialement publié au Japon en 2007 pour la console portable Nintendo DS. Le jeu a été conçu comme un dungeon crawler, ce qui signifie qu’il se déroule principalement dans des donjons générés de manière aléatoire, où les joueurs explorent, combattent des monstres et collectent des objets.

L’histoire du jeu se déroule dans un village ninja fictif appelé « Mugen no Kuni », où les ninjas sont au centre de la culture et de la vie quotidienne. Le personnage principal, Izuna, est une jeune ninja sans emploi qui arrive dans ce village. Elle décide de s’aventurer dans le labyrinthe souterrain du village pour tenter de récupérer un précieux artefact qui a été volé. Le jeu suit l’histoire d’Izuna alors qu’elle explore les donjons, rencontre d’autres personnages et affronte divers ennemis.

Le gameplay d’Izuna est centré sur l’exploration de donjons, la collecte d’objets et la gestion des ressources. Les joueurs peuvent équiper Izuna avec diverses armes, armures et accessoires pour améliorer ses compétences et sa puissance au combat. Les combats se déroulent en temps réel, et les joueurs doivent utiliser des tactiques et des compétences pour vaincre les ennemis et les boss redoutables.