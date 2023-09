C’est l’annonce imprévue du jour, Hideki Kamiya quittera PlatinumGames le 12 octobre 2023.

Kamiya est surtout connu pour avoir réalisé la série Bayonetta, et a également réalisé The Wonderful 101. Il a cofondé la société en 2007 avec son actuel PDG Atsushi Inabata, ainsi qu’avec les anciens membres Shinji Mikami et Tatsuya Minami.

However, I feel this outcome is for the best.

I will continue to create in my Hideki Kamiya way.

I hope you’ll keep your eyes peeled.

Hideki Kamiya est un créateur de jeux vidéo japonais renommé, largement reconnu pour son talent en tant que réalisateur, designer et écrivain. Sa carrière dans l’industrie du jeu vidéo a été marquée par plusieurs réalisations majeures et il est souvent associé à des jeux d’action spectaculaires et innovants.

Hideki Kamiya a débuté sa carrière dans l’industrie du jeu vidéo en 1994 lorsqu’il a rejoint Capcom, l’un des éditeurs et développeurs de jeux vidéo les plus influents du Japon. Au sein de Capcom, il a rapidement fait sa marque en tant que designer de jeux talentueux. Son premier projet notable était « Resident Evil » (connu sous le nom de « Biohazard » au Japon), un jeu qui a contribué à définir le genre du survival horror.

Kamiya est devenu mondialement célèbre en tant que réalisateur de « Devil May Cry » en 2001. Ce jeu a introduit un tout nouveau style d’action exagéré et stylisé, mettant en vedette le personnage emblématique Dante. La série « Devil May Cry » est devenue célèbre pour son gameplay fluide, ses combats de haut niveau et son esthétique gothique.

En 2003, Hideki Kamiya a dirigé le développement de « Viewtiful Joe », un jeu d’action en 2D qui a été acclamé pour son style visuel unique et son gameplay innovant. Le jeu a été salué pour sa difficulté et son design créatif.

En 2006, Kamiya a dirigé « Okami », un jeu d’aventure d’action acclamé qui se distingue par son esthétique inspirée de l’art japonais traditionnel et son gameplay basé sur la peinture. Le jeu a reçu de nombreux prix et est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de l’industrie du jeu vidéo.

En 2009, Hideki Kamiya a supervisé le développement de « Bayonetta », un jeu d’action survolté mettant en scène une sorcière combattante nommée Bayonetta. Le jeu a été salué pour sa fluidité, son humour, son style provocateur et ses combats exaltants.

En 2006, Kamiya a co-fondé PlatinumGames, un studio de développement de jeux vidéo. Le studio est rapidement devenu célèbre pour ses jeux d’action de haute qualité, dont « Bayonetta 2 », « Metal Gear Rising: Revengeance » et « Nier: Automata ». Hideki Kamiya a continué à travailler sur de nombreux projets au sein de PlatinumGames.