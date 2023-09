C’était l’une des surprises de l’été. Non contents d’avoir porté l’excellente aventure western originale Red Dead Redemption sur Nintendo Switch, Rockstar Games prévoient apparemment de lancer sa suite, Red Dead Redemption 2, sur la console hybride de Nintendo.

Veille rumeur depuis des années, on apprend aujourd’hui que le jeu a été classé pour une sortie au Brésil. On ne sait pas s’il s’agira d’une version basée sur le cloud ou d’une version native développée par un tiers.

Red Dead Redemption 2 est un jeu vidéo développé et édité par Rockstar Games. Il est sorti en octobre 2018 et est la suite du jeu à succès Red Dead Redemption, sorti en 2010. Le jeu se déroule au tournant du XXe siècle, dans une version fictive des États-Unis à l’ère de la fin de l’ère des cow-boys.

Le jeu se concentre sur Arthur Morgan, un hors-la-loi membre du gang de Dutch van der Linde. Les joueurs suivent Arthur dans un monde ouvert vaste et détaillé alors qu’il voyage à travers des paysages variés, de vastes prairies aux montagnes enneigées des Rocheuses. Le jeu propose une histoire complexe et immersive, avec des thèmes de loyauté, de morale et de survie.

Red Dead Redemption 2 se distingue par sa remarquable attention aux détails, que ce soit dans les animations des personnages, la faune, la flore ou les interactions dans le monde ouvert. Le jeu permet aux joueurs de chasser, de pêcher, de monter à cheval et de s’engager dans des activités diverses, allant des duels aux braquages de banques épiques.

Le système de choix moral du jeu permet aux joueurs de décider du chemin qu’Arthur prendra, influençant ainsi la fin du jeu. De plus, le mode en ligne Red Dead Online permet aux joueurs de collaborer ou de s’affronter dans un environnement multijoueur dynamique.