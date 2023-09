On l’avait presque oublié, mais le studio Atooi refait parler de lui après 3 ou 4 ans d’absence. Toujours sans aucune nouvelle sortie de jeu avec un minimum d’ambition depuis la séparation des fondateurs de Renegade Kid, qui donna lieu au studio, Atooi annonce un nouveau portage, le FPS horreur Dementium : The Ward sur Nintendo Switch.

Le titre est déjà prévu pour le 12 octobre 2023. Ce qui veut dire que soit sa bosse dans le silence depuis pas mal de temps, soit on va avoir un portage à l’arrache pour remplir les caisses, sachant que le jeu sera tout de même vendu 19,99€. Si vous avez un doute sur l’option choisi, il faut juste regarder le trailer ci-dessous…

Le jeu original était sorti sur DS, puis un remaster est sorti sur 3DS (uniquement sur l’eShop). Il existe une suite sur DS : Dementium II, mais cette suite aura surement droit aussi à un remake sur Nintendo Switch.

Dementium: The Ward est un jeu vidéo d’horreur développé par Renegade Kid et édité par Gamecock Media Group. Il est sorti en 2007 exclusivement sur la console portable Nintendo DS. Le jeu est connu pour être l’un des premiers jeux d’horreur réussis sur la Nintendo DS.

L’histoire de Dementium: The Ward met en scène un protagoniste amnésique qui se réveille dans un hôpital sinistre appelé « The Bright Dawn Treatment Center. » Le joueur explore les couloirs sombres et délabrés de l’hôpital, faisant face à des créatures cauchemardesques et résolvant des énigmes pour découvrir la vérité sur son identité et les événements mystérieux qui se déroulent dans l’établissement.