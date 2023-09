Une nouvelle comparaison graphique de GameXplain dévoile un peu plus comment se débrouille la nouvelle version Nintendo Switch d’Another Code : Recollection par rapport à l’original sur Nintendo DS. La comparaison se concentre spécifiquement sur le premier jeu de la série.

Tout est désormais entièrement en 3D, et les segments d’exploration sont désormais entièrement à la troisième personne. De plus, comme nous l’avons vu lors de la présentation Nintendo Direct, le jeu comprendra un système d’interprétation vocale. Et bien qu’elle ne soit pas abordée dans cette comparaison spécifique, la suite pour Wii sera également incluse dans le pack – c’est la première fois qu’elle sort officiellement en Amérique du Nord (Disponible Japon et Europe à l’époque).

Another Code: Mémoires doubles, le jeu initialement sorti sur Nintendo DS, et sa suite sur Wii, Another Code: R – Les Portes de la mémoire, font leur retour en versions entièrement améliorées sur Nintendo Switch. Une jeune femme nommée Ashley reçoit une lettre de son père supposé décédé. En quête de réponses, elle fait route vers une île recluse pour partir à sa recherche. Sur place, Ashley devra surmonter toutes sortes d’obstacles pour mener son enquête. Partez sur les traces de son passé et suivez son histoire complète dans Another Code: Recollection, qui fera son arrivée le 19 janvier 2024 sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Cing était un studio de développement de jeux vidéo japonais. Fondé en 1999 à Fukuoka, Japon, le studio était réputé pour la création de jeux d’aventure narratifs avec des intrigues riches et des éléments de mystère. L’un de leurs titres les plus notables était la série Another Code, qui comprenait des jeux tels que « Another Code: Mémoires Doubles » sur la Nintendo DS et « Another Code: R – Les Portes de la mémoire » sur la Wii.

En plus de la série Another Code, Cing a développé Hotel Dusk: Room 215, un jeu d’aventure narratif acclamé pour la Nintendo DS. Le studio était également derrière Little King’s Story, un jeu de gestion et de stratégie sorti sur la Wii.

Malheureusement, malgré la qualité de ses jeux, Cing a rencontré des difficultés financières et a finalement fermé ses portes en 2010. Les actifs du studio ont été rachetés par Marvelous Entertainment, un autre développeur de jeux japonais.

Another Code: Mémoires doubles

Another Code: Mémoires Doubles, également connu sous le nom de Trace Memory en Amérique du Nord, est un jeu vidéo d’aventure développé par Cing et édité par Nintendo. Le jeu a été initialement publié en 2005 pour la console Nintendo DS.

L’histoire du jeu suit une jeune fille nommée Ashley Mizuki Robbins, qui reçoit une invitation mystérieuse à se rendre sur l’île de Blood Edward Island. Elle y découvre un manoir abandonné et commence à enquêter sur la disparition de ses parents, qui étaient des chercheurs. Le jeu se déroule dans un style de jeu d’aventure à la première personne, où les joueurs explorent le manoir, résolvent des énigmes et collectent des indices pour découvrir la vérité sur le passé de la famille Robbins.

Another Code: Mémoires Doubles se distingue par son utilisation créative des fonctionnalités tactiles et du microphone de la Nintendo DS. Les joueurs utilisent l’écran tactile pour interagir avec l’environnement, résoudre des puzzles et analyser des objets. Le microphone est également utilisé pour souffler la poussière virtuelle, jouer de la flûte et résoudre d’autres énigmes basées sur le son.

Le jeu a été salué pour son intrigue captivante et son ambiance mystérieuse. Il a par ailleurs été apprécié pour son utilisation innovante des capacités de la Nintendo DS, qui ont contribué à immerger les joueurs dans l’histoire. Another Code: Mémoires Doubles a été suivi par une suite intitulée « Another Code R: Les Portes de la Mémoire » qui est sortie sur la console Wii en 2009. Cette suite, parlons en !

Another Code: R – Les Portes de la mémoire

Another Code: R – Les Portes de la mémoire est un jeu vidéo d’aventure développé par Cing et édité par Nintendo. Il s’agit de la suite du jeu original Another Code: Mémoires Doubles (Trace Memory en Amérique du Nord) et a été publié en 2009 pour la console Wii.

Dans ce jeu, les joueurs reprennent le rôle d’Ashley Mizuki Robbins, le personnage principal du premier opus. L’histoire se déroule un an après les événements du premier jeu. Ashley reçoit une lettre énigmatique de son père disparu depuis longtemps, Richard Robbins, l’invitant à venir le retrouver sur l’île de Lake Juliet. Elle se lance donc dans une nouvelle aventure pour découvrir la vérité sur la mystérieuse disparition de son père.

Another Code: R propose une jouabilité similaire à celle du premier jeu, avec des énigmes, des interactions avec l’environnement et une exploration minutieuse. Cependant, le jeu tire parti des capacités uniques de la Wii, telles que la détection de mouvement avec la télécommande Wii et le Nunchuk, ainsi que l’utilisation du pointeur pour interagir avec les objets et résoudre des énigmes.

L’intrigue du jeu se concentre sur les relations familiales, les secrets bien gardés et les souvenirs refoulés. Les joueurs doivent résoudre des énigmes et collecter des indices pour progresser dans l’histoire et découvrir la vérité sur la famille Robbins.