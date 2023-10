L’alliance perfide d’un metroidvania et d’un soulslike. The Last Faith vous propose des combats précis et sans pitié, ainsi qu’une énorme panoplie d’exécutions personnalisées à effectuer. Les bons et les méchants seront jugés de la même manière : ne laissez rien en travers de votre chemin.

The Last Faith, le « Gothic Souls-like Metroidvania » développé par Kumi Souls, a enfin une date de sortie : Playstack (l’éditeur) a annoncé qu’il sera lancé le 15 novembre dans le monde entier.

The Last Faith reprend les combats impitoyables des jeux de type Souls et l’exploration des jeux de type Metroidvania dans un seul et même ensemble stimulant. Il met également l’accent sur la personnalisation avec une gamme « énorme » d’exécutions personnalisées et une grande variété d’armes de mêlée, de sorts arcaniques et d’armes à feu à la disposition des joueurs.

Les bons et les méchants seront jugés de la même manière : ne laissez rien en travers de votre chemin. Souvent brutal, mais toujours gratifiant, The Last Faith est l’alliance perfide d’un metroidvania et d’un Soulslike. The Last Faith vous propose des combats précis et sans pitié, ainsi qu’une énorme panoplie d’exécutions personnalisées à effectuer. Découvrez un formidable arsenal d’armes de mêlée, de sorts d’arcane, d’armes à longue distance, vous permettant de forger votre propre chemin. L’exploration non linéaire se trouve au cœur de The Last Faith. Son magnifique pixel art illustre des paysages gothiques et imposants. Voyagez à travers les montages enneigées et les châteaux baignés de la lumière de la lune. Découvrez et améliorez une gamme fantastique d’outils de destruction. Plongez dans le monde ravagé de The Last Faith en incarnant Eric, qui s’éveille sans souvenirs de son passé proche. Il découvrira bientôt que le temps lui est compté, tandis que son esprit et sa conscience faiblissent. Son désir de survie le lance dans une quête maudite au cours de laquelle il rencontrera d’anciennes religions et divinités.