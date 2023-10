Lesquin, France, le 5 octobre 2023 – La société OCP (Omni Consumer Products) a le plaisir d’annoncer à tous les citoyens que le projet RoboCop : Rogue City a atteint une nouvelle étape de sa conception, lui permettant d’ouvrir ses précommandes sur toutes les plateformes.

En parallèle de l’ouverture des précommandes, l’OCP annonce l’arrivée de l’Edition Deluxe du projet. Disponible sous le nom de code édition Alex Murphy, elle propose aux citoyens de sauver leur ville avec style et puissance: profitez de l’accès anticipé de 48h, endossez le costume alternatif de RoboCop, emparez-vous de la version « prototype » de l’iconique Auto-9 ou du puissant fusil à pompe de l’OCP et découvrez une expérience de jeu ultime dont vous êtes le héros.

L’OCP donne rendez-vous le 2 novembre 2023 à tous les citoyens soucieux de faire régner l’ordre et la justice pour le déploiement officiel du projet RoboCop: Rogue City à l’échelle internationale.

RoboCop: Rogue City est réalisé par le studio de développement Teyon et l’éditeur de jeux vidéo NACON en collaboration avec Metro Goldwyn Mayer (MGM), une des sociétés leaders du divertissement spécialisée dans la production de films et de contenus TV premiums. RoboCop: Rogue City est prévu sur PC, Xbox Series et PS5TM le 2 novembre 2023.