Une date de sortie a été confirmée pour la version Nintendo Switch de Cook, Serve, Delicious 1. Comme le révèle un listing eShop, elle sera lancée le 12 octobre 2023 pour 14,39 € sur l’eShop. Les deux autres volets de la série sont déjà disponibles sur la console hybride.

« Cook, Serve, Delicious! » est un jeu en apparence facile à apprendre mais incroyablement difficile à maîtriser, car vous devez passer du statut de propriétaire d’un pauvre café à celui de propriétaire d’un restaurant cinq étoiles célèbre dans le monde entier. Gérez votre restaurant en équilibrant votre menu avec trente aliments et des centaines de recettes, participez à des émissions de télévision culinaires et à des tournois mystérieux, et améliorez votre équipement tout en affrontant des voleurs, des clients impatients et bien d’autres choses encore ! Vous pouvez également jouer en coopération locale, avec une personne qui cuisine et l’autre qui expédie les commandes ! Ou jouez jusqu’à quatre joueurs localement avec l’extension « Battle Kitchen » incluse, qui propose des dizaines de défis et de personnages à débloquer. Bonne chance Chef !