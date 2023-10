Nightmare Reaper est un jeu qui rend hommage aux FPS des années 90. Il est développé par Blazing Bit Games et édité par les polonais de Feardemic Sp. Et, dès le début, nous tenons à vous informer que si le gameplay est intéressant, il faudra avoir des yeux bien solides pour supporter les flashs répétés du jeu. Nightmare Reaper est disponible depuis le 18 mai 2023 au prix de trente euros. Bonne affaire ou jeu excessivement cher ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un bon niveau en anglais est nécessaire pour comprendre l’histoire de Nightmare Reaper, mais seulement un niveau basique est requis pour y jouer.

Un gameplay addictif et complet

Nightmare Reaper est un FPS qui nous met dans la peau d’une jeune femme internée dans un hôpital psychiatrique. Enfermée dans une pièce sans aucune activité disponible, nous n’avons pas d’autres choix que de dormir.

Et ça tombe bien, parce que pendant notre sommeil, notre esprit est téléporté dans des arènes peuplées de créatures hostiles. Avec notre arme en main, nous allons prendre un malin plaisir à tuer tous les monstres sur notre passage. Notre objectif est de réussir chacun des donjons, afin de peut-être réussir à trouver une porte de sortie dans l’hôpital psychiatrique.

La prise en main est très rapide. Le joystick pour bouger, la gâchette pour tirer, et un bouton pour sauter. C’est globalement toutes les touches dont vous aurez besoin pour jouer. Il y a aussi un bouton pour donner un coup de pied, pratique pour détruire les objets sans gâcher nos munitions, un autre pour ouvrir les portes et activer les objets, un pour recharger, et un dernier pour changer d’arme.

Nous avons une arme au démarrage, et nous pouvons aller en récolter une dizaine d’autres dans chaque donjon. Chaque arme a sa propre rareté, ses propres munitions, mais aussi ses propres caractéristiques. Vous pourrez aussi bien trouver des armes qui gèleront vos ennemis que d’autres qui utiliseront votre propre vie à chaque tir.

Le nombre d’armes est assez impressionnant et il y en a pour tous les goûts. Vous aurez le choix entre des shurikens, des fusils à pompe, des snipers, des épées et boucliers, des armes magiques étranges, des cocktails Molotov… Même après plusieurs heures de jeu, Nightmare Reaper continue de nous surprendre par son large éventail d’armes.

Le jeu est entrecoupé de plusieurs zones qui sont elles-mêmes composées de trois donjons. Les zones possèdent leur propre identité visuelle et leur propre monstre qui viendra s’intégrer aux prochaines hordes d’ennemis.

À chaque fin de donjon, nous ne pouvons conserver qu’une seule arme. Il faudra faire des choix parfois drastiques entre votre arme chérie qui vous a guidée pendant plusieurs donjons ou alors la toute nouvelle qui a le mérite d’être légendaire.

Avec un impressionnant arsenal disponible

Vous avancerez aussi dans un (très) léger récit à chaque fin de donjon. En effet, posés sur la table de votre chambre d’hôpital se trouvent des feuillets qui semblent provenir de votre médecin. Vous gagnerez une feuille de trois lignes par donjon qui ne nous donne pas forcément des informations intéressantes.

Vous vous en doutez, mais plus nous avançons, plus les donjons seront difficiles. Les monstres seront plus puissants, les munitions commenceront à manquer, et il sera bien plus compliqué de se déplacer. Les salles seront remplies de lave ou d’eau toxique qui bloqueront notre avancée.

Chaque monstre tué vous rapportera des pièces qui permettront d’améliorer votre personnage. Nous pouvons lui ajouter de la vie, des munitions, des armes en main, etc. Vous gagnerez aussi de l’argent en trouvant des salles cachées.

Le jeu est intéressant, avec un gameplay addictif où nous pouvons passer des heures dessus. La difficulté n’est pas trop compliquée et Nightmare Reaper offre une progression constante pour un joueur qui se sent en permanence récompensé dans son avancée.

Le bestiaire est vraiment varié et chaque monstre qui apparaît dans les nouvelles zones possède son petit truc qui le rend unique. Entre le monstre qui vous agrippe, celui qui laisse des petits à sa mort, celui qui vous court dessus, celui qui se téléporte derrière vous. Il y a un vrai plaisir à comprendre les monstres et à prioriser nos attaques.

Mais avec des flashs qui donnent la migraine

Malheureusement, ce gameplay addictif qui aurait pu promettre des superbes heures derrière son écran est gâché par un élément qui va certainement vous gêner autant que nous. En effet, à chaque fois que nous récupérons une pièce, le jeu émet un petit flash très irritant pour les yeux. Sachant qu’un monstre mort laisse une bonne dizaine de pièces au sol et qu’il y a une cinquantaine de monstres par donjon… Vous comprenez rapidement que ces flashs, même succincts, finissent par donner d’impressionnantes migraines.

Il y a d’autres éléments qui viennent perturber le plaisir procuré par le jeu. Déjà, nous ne savons pas pourquoi, mais gagner de l’argent n’est pas suffisant pour améliorer notre personnage. Il faudra d’abord jouer à un « remake » de Super Mario Bros. pour chaque nouvelle amélioration. Plus tard, nous débloquerons d’autres jeux rétro reprenant le concept par exemple de Pokémon… Pourquoi ?

Ces petits moments sont assez frustrants car en plus de tuer des monstres à la chaîne, le jeu nous demande d’aller sur un autre jeu, avec un autre gameplay pour débloquer des bonus. C’est très énervant pour le joueur qui veut du FPS de se retrouver dans un platformer.

Des lags, des bugs, et des longs temps de chargement

Si le portage n’est pas mauvais, le jeu souffre aussi de sacrés coups de latence dans certains niveaux qui peuvent nous coûter la vie. D’autres bugs de texture, notamment sur les plateformes qui bougent, nous font traverser ces dernières et peuvent nous causer la mort. Les temps de chargement sont aussi parfois très longs.

Même si Nightmare Reaper est un bon jeu, il ne vaut clairement pas ses trente euros. Il existe pléthore d’autres jeux à ce même prix qui sont bien meilleurs. La durée de vie est intéressante, surtout avec les arènes que nous débloquons, mais comme le jeu est très répétitif, répétant le même gameplay pendant des heures et des heures… Peut-être que le jeu pourrait être intéressant soldé à une dizaine d’euros.

Nous sommes mitigés par les graphismes qui sont du pixel art volontairement « moche », dans le sens où nous évoluons dans un univers gore qui rend hommage aux FPS des années 90. Ce choix ne plaira pas à tout le monde, et certains nouveaux décors manquent cruellement de variété.

La bande-son est intéressante avec des musiques hard-rock / métal bien senties, cependant, le manque de variété finit là aussi par fatiguer notre pauvre cerveau.

Le jeu n’a aucune traduction française, et il faudra un bon niveau pour comprendre ce qui s’y passe.

Conclusion 6 /10 Nightmare Reaper est un FPS hommage très addictif et prenant avec un nombre d’armes assez impressionnant. Malheureusement ses flashs à chaque pièce que nous récupérons finissent par abîmer nos yeux. Le prix de trente euros est aussi excessivement cher pour un jeu au gameplay aussi répétitif. Attention, il n’y a pas de traduction française. LES PLUS Un gameplay complet et addictif

