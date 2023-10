Bandai Namco prépare un nouveau jeu à licence, Jujutsu Kaisen : Cursed Clash, et on apprend via un leak du PlayStation Store, lui-même, que le jeu sortira le 2 février 2024 sur tous les supports.

Jujutsu Kaisen : Cursed Clash est un jeu d’action en 3D dans lequel les joueurs devront former une équipe composée de sorciers Jujutsu et d’esprits maudits pour déchaîner de puissantes « techniques maudites » issues de la célèbre série au cours de combats 2c2.

Les combats d’arène de JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH vous permettent de sélectionner votre personnage favori parmi quinze combattants pour revivre les événements de la série animée, dans laquelle Yuji Itadori et un panel de personnages inoubliables défendent l’humanité contre de monstrueuses malédictions dans le Japon moderne. Visuellement fidèle à l’œuvre originale, le jeu s’inspire de l’esthétique emblématique de la série et propose des combats intenses aux animations explosives.

Dans JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH, vous devrez former une équipe de 2 personnages capables d’exécuter de redoutables attaques combinées et des combos spectaculaires. Chaque combinaison de personnages offre des synergies différentes et une dynamique spécifique. Au fil des combats, votre combattant évoluera et débloquera des attaques de plus en plus puissantes.