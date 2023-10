Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 2 au 8 octobre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Détective Pikachu 2 (Le Retour de Détective Pikachu) s’offre une belle performance avec le double du premier épisode qui était sorti en démat avant une compilation sur 3DS. Le jeu semble rencontrer le succès prévu. Pour ceux qui veulent savoir ce qu’est Jinsei Game for Nintendo Switch, c’est l’équivalent du jeu de société Destin en jeu vidéo.

01./00. [NSW] Detective Pikachu Returns <ADV> (Pokemon Co.) {2023.10.06} (¥5.980) – 85.639 / NEW

02./00. [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch <TBL> (Takara Tomy) {2023.10.06} (¥6.000) – 30.267 / NEW

03./00. [PS5] Assassin’s Creed: Mirage <RPG> (Ubisoft) {2023.10.05} (¥6.000) – 20.407 / NEW

04./05. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 15.748 / 898.284 (-14%)

05./00. [PS5] Sword Art Online: Last Recollection # <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2023.10.05} (¥7.700) – 11.740 / NEW

06./00. [PS4] Sword Art Online: Last Recollection # <RPG> (Bandai Namco Entertainment) {2023.10.05} (¥7.700) – 8.554 / NEW

07./00. [PS4] Assassin’s Creed: Mirage <RPG> (Ubisoft) {2023.10.05} (¥6.000) – 8.029 / NEW

08./15. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.491 / 5.508.702 (+0%)

09./14. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 6.571 / 5.151.441 (-14%)

10./06. [NSW] EA Sports FC 24 <SPT> (Electronic Arts) {2023.09.29} (¥6.091) – 6.004 / 22.489 (-64%)

Oui, la Nintendo Switch repasse au-dessus des 110.000 grâce au modèle collector OLED Mario.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 110.241 | 56.528 | 62.100 | 3.158.114 | 3.506.077 | 30.882.161 | | PS5 # | 33.754 | 45.946 | 5.546 | 2.111.294 | 755.490 | 4.488.683 | | PS4 # | 1.020 | 423 | 12 | 56.852 | 687 | 9.474.619 | | XBS # | 995 | 4.528 | 797 | 114.667 | 235.630 | 513.062 | | 3DS # | 21 | 27 | 85 | 2.712 | 9.600 | 24.600.609 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 146.031 | 107.452 | 68.540 | 5.443.639 | 4.507.484 | 71.151.557 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 31.995 | 40.396 | 4.897 | 1.841.841 | 675.682 | 3.901.786 | | PS5DE | 1.759 | 5.550 | 649 | 269.453 | 79.808 | 586.897 | | XBS X | 571 | 1.043 | 391 | 51.390 | 90.836 | 223.801 | | XBS S | 424 | 3.485 | 406 | 63.277 | 144.794 | 289.261 | |NSWOLED| 100.019 | 42.270 | 36.923 | 2.226.169 | 1.990.333 | 5.798.181 | | NSW L | 5.085 | 6.883 | 1.925 | 414.039 | 488.900 | 5.517.733 | | NSW | 5.137 | 7.375 | 23.252 | 517.906 | 1.026.844 | 19.566.247 | | PS4 | 1.020 | 423 | 12 | 56.852 | 687 | 7.898.896 | |n-2DSLL| 21 | 27 | 85 | 2.712 | 9.600 | 1.205.664 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+