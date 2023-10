Les joueurs sur Nintendo Switch™ auront l’opportunité de profiter du célèbre jeu de plateau stratégique lors de sa sortie sur la console, avec la possibilité de le précommander dès le 2 novembre et de bénéficier d’une réduction de 10%.

La nouvelle édition de CATAN – Édition Console fera ses débuts sur Nintendo Switch le 9 novembre. Les joueurs Switch pourront bientôt profiter de ce jeu de plateau très populaire avec leur famille et leurs amis, confortablement installés dans le canapé, en ligne ou lors de leurs déplacements, le tout sur un plateau de jeu qui prend vie !

La version officielle du jeu de plateau à succès international est actuellement en cours de développement par Dovetail Games, en collaboration avec leurs partenaires de Nomad Games.

Le 9 novembre, CATAN – Édition Console sera lancé sous la forme d’une Édition Super Deluxe du jeu. Cette version comprendra le jeu de base CATAN, cinq cartes de championnat et The Helpers : la première extension officielle du jeu.

En plus de l’Édition Super Deluxe, il existe deux autres éditions du jeu : l’Édition Deluxe et l’Édition Standard. L’Édition Deluxe comprend le jeu de base ainsi que les cartes de championnat, tandis que l’Édition Standard ne contient que le jeu de base CATAN. Si les joueurs qui optent pour l’Édition Standard de CATAN souhaitent acquérir ultérieurement les cartes de championnat / The Helpers, celles-ci seront disponibles à l’achat séparément.

Avant la sortie du jeu, il y aura une semaine de pré-commande qui débutera le 2 novembre, ce qui signifie que les fans enthousiastes de CATAN pourront mettre la main sur la version Super Deluxe du jeu avec 10% de réduction !

Les joueurs auront l’opportunité de plonger dans un plateau vivant, habité par des personnages qui cultivent et extraient des ressources, des moutons se déplaçant dans leurs cases respectives et des voleurs attendant patiemment leur moment pour agir. Les ports environnants sont occupés par des bateaux, et des Colonies et des Villes surgissent au fur et à mesure que les joueurs construisent et commercent entre eux. Le succès se mesure à travers l’accumulation de Points de Victoire, obtenus notamment en construisant « la Route la Plus Longue » ou en rassemblant « l’Armée la Plus Grande ». La construction de Villes et de Colonies permet également de gagner des Points de Victoire, tout comme l’utilisation tactique des Cartes de Développement.

L’extension Helpers ajoute un niveau supplémentaire de stratégie (et d’amusement) au jeu de base de CATAN en introduisant 12 personnages appelés Helpers. Chaque Helper apporte des compétences uniques et spécialisées qui offrent aux joueurs un avantage stratégique dans le développement de leurs communautés naissantes, transformant ainsi ces dernières en villes prospères. Les règles et les conditions de victoire demeurent les mêmes que dans le jeu de base, mais la façon d’y parvenir devient plus captivante. Les joueurs devront s’assurer d’avoir le jeu de base CATAN – Édition Console pour pouvoir utiliser cette extension.

CATAN a toujours été un jeu axé sur le collectif, et grâce à la Carte Compagnon sur smartphones, les joueurs peuvent se rassembler autour de la télévision sans craindre de voir les ressources des autres. En ligne, le jeu utilise le Cross-Play pour permettre aux joueurs de Nintendo Switch de profiter de CATAN – Édition Console avec d’autres joueurs consoles. Pour les joueurs solitaires, différentes intelligences artificielles basées sur l’histoire de CATAN sont disponibles, chacune ayant ses propres stratégies de construction et de commerce, offrant ainsi une expérience variée et immersive.

CATAN – Édition Console: Super Deluxe = 29.99€

= 29.99€ CATAN – Édition Console: Deluxe = 24.99

= 24.99 CATAN – Édition Console: Standard = 19.99€

19.99€ CATAN – Édition Console: The Helpers = 8.99€

= 8.99€ CATAN – Édition Console: Championship Maps = 5.99€