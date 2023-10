La vie à la campagne suscite toujours un grand engouement, et cela, bien avant toutes les conséquences liées à la pandémie que nous avons traversée il y a peu. Petits et grands sont charmés par le calme des contrées reculées et amadoués par des animaux qui ne demandent qu’à être mieux compris. Il n’est pas bien surprenant que les citadins soient toujours aussi demandeurs des simulateurs de vie, et notamment, d’une vie à la ferme. Ce qui est en revanche nettement moins commun, c’est d’y croiser quelques dinosaures qui passent dans les alentours. Des dinosaures, oui oui ! Quand le passé vient imprégner le présent, bienvenue à Paléo-les-Pins !

Développé par ItalicPig et Just For Games, édité par Maximum Games, Paléo Pines (aussi appelé Paléo-les-Pins) se distincgu rapidement des autres gestions agricoles par la mise en avant d’une multitude d’espèces du Crétacé. Les champs de carottes peuvent-ils faire bon ménage avec ces grosses bêtes ? Voilà un mystère bien atypique qu’il nous tardait de découvrir !

« La gloire, c’est un dinosaure qui vit chez vous » (Sharon Stone)

Cette aventure anachronique (pour notre plus grand plaisir !) débute par la personnalisation succincte du personnage : coupe de cheveux, couleur des yeux… pour la tenue, le choix est limité, mais sachez que vos vêtements pourront être modifiés un peu plus tard dans la partie.

L’introduction est particulièrement mignonne, à coup de petites images volontairement vieillies afin de donner un aspect légèrement rétro. Lucky, un parasaurolophus, est un adorable dinosaure qui a grandi auprès des hommes après la récolte de son œuf. Ce dernier s’est parfaitement bien acclimaté à cette vie loin des siens et tolère avec grand dévouement la présence des hommes. Petite femelle pleine d’énergie et de bienveillance, elle n’en reste pas moins d’un gabarit assez imposant : petit dinosaures trop choupi d’hier est devenu grand et doit désormais rester hors de la maison, dans un enclos adapté à son bien être.

Lucky est une véritable amie. Il est donc de votre devoir d’en prendre soin et de lui confectionner un enclos digne de ce nom : suffisamment grand, avec une décoration adaptée à son environnement d’origine, une pierre de rêve afin qu’elle puisse dormir en toute quiétude et bien entendu, une alimentation adaptée et délivrée dans une mangeoire. Quelques papouilles et balades complètent la panoplie, et Lucky nage dans le bonheur ! Une prise en compte qu’il convient de garder à l’esprit tout au long du titre : en effet, tous les dinos ont des besoins particuliers. Certains sont spécifiques à l’espèce, d’autres sont plus personnels.

Lucky n’est, en effet, guère la seule représentante des dinos sur le territoire, et si de nombreuses tâches vous attendent, la rencontre avec ces animaux ressuscités est assurément la plus grosse attente du titre. Ainsi, après avoir fait le tour du propriétaire et rencontré quelques habitants plus ou moins loquaces, le joueur va rapidement prendre conscience d’une facette singulière de l’aventure : apprivoiser les dinosaures.

Tandis que vous vagabondez sur le territoire, quelques animaux mystérieux combleront l’espace vide par leurs déplacements et leurs occupations diverses. Certains seront solitaires, nombreux seront en troupeaux. Avançant à tâtons, vous découvrirez peu à peu comment les amadouer… tout d’abord par le charme d’une petite ballade musicale. En effet, s’il n’est guère possible de parler toutes les langues de dinos, ces derniers sont sensibles à la musique et votre flûte devient rapidement la solution idéale pour communiquer avec eux. Plusieurs mélodies sont disponibles… dans un premier temps, il convient d’attirer l’attention d’un dinosaure selon une première partition très simple. Plusieurs notes sont disponibles (correspondantes aux touches de la manette), ces dernières peuvent être réalisées avec une intensité différente : plus ou moins longue. Mais afin que le petit dino vous regarde, il suffit d’émettre la note rouge trois fois : soit ZL à trois reprises.

Chaque espèce dispose par la suite d’une chanson qui lui est propre (et plus ou moins difficile… tout en restant toujours très accessible néanmoins !). La couleur, l’intensité et le bon ordre. Reproduisez la bonne mélodie et le dino va peu à peu se rapprocher de vous ! À ce stade, vous êtes assez proches de la bête… apparaît alors une jauge de quiétude : au plus faible l’animal s’endort, au plus fort, l’animal s’énerve. À vous de bien doser les différentes prochaines actions afin de lui donner pleinement confiance en vous : calmer l’animal, ou encore lui donner un peu de nourriture. Enfin, une fois l’animal détendu et pleinement en confiance avec vous, il ne reste plus qu’à le charmer avec une friandise de choix : un poppin.

Quand il s’agit de nourriture… il va de soi que nous sommes tous différents, avec nos préférences, nos goûts et nos dégoûts ! Il en est de même pour nos amis les dinosaures : à vous de trouver la nourriture adaptée, et LA friandise. Plusieurs textures et saveurs sont à débloquer auprès du revendeur… et avec elles, l’accès à de nouvelles espèces de dinos !

Une fois sous votre charme, l’animal vous suit, prêt à découvrir de nouveaux horizons ! La balade peut clairement s’avérer assez fun avec votre ribambelle de dinos qui tournoient autour de vous ! Direction la maison. Bien entendu, vous aurez au préalablement construit un enclos pour la nouvelle espèce, et grâce à votre flûte magique, vous pourrez lui indiquer qu’il est désormais chez lui.

Débute alors un joli jeu d’apprivoisement. Le bonheur de vos dinos est capital : il ne s’agit aucunement d’un enfermement permanent et sans issue pour eux : ils restent libres de retrouver leur liberté si vous ne leur apportez pas tout ce dont ils ont besoin. Un aspect que nous avons tout particulièrement apprécié au sein du titre : un léger libre arbitre de l’animal qui reste capable de reprendre ses droits dans le cas d’un traitement inadapté. Le message est adapté aussi pour les plus jeunes, la cible véritable du titre. Nous y reviendrons !

Après quelques jours sous votre aile, une aile protectrice et aimante de fait, le dinosaure dernièrement arrivé sera totalement en confiance et acceptera de se laisser monter pour les plus gros. Contre vos bons soins, ces animaux deviennent des alliés importants à la bonne gestion de votre ferme. Eh oui, avec toutes ces bébêtes, nous en aurions presque oublié cet aspect du titre : il va falloir se redresser les manches pour faire de ce lopin de terre à l’abandon, un joli petit coin avec de bonnes récoltes, entouré de dinosaures heureux !

Éleveur ET agriculteur !

À votre arrivée, les lieux ne sont pas franchement accueillants : des détritus jonchent le sol et c’est clairement le bazar ! De l’ordre, vite !

Pourtant, ce n’est guère avec vos petits bras d’adolescents (voire d’enfant tellement le personnage fait jeune !) que vous parviendrez à déblayer tout ça ! Lucky, elle, est l’alliée parfaite ! Dotée d’une grande force, elle est capable de retirer un à un les détritus de la zone (et d’en extraire les ressources associées, quelques fibres, du bois, des pierres…). Néanmoins, dinosaures (et vous-mêmes) ne disposez pas d’une grand endurance. Celle-ci est visible au sommet de l’écran, et se vide malheureusement (beaucoup) trop vite. Surtout lors des premières heures de jeu. Progressivement, vos dinosaures vont devenir de plus en plus habiles et ainsi gagner en expérience. Chaque espèce dispose d’une aptitude pour vous venir en aide : Lucky déblaye la zone, tandis que le Gallimirus s’avère d’une grande efficacité pour arroser vos cultures. Que dire des Centrosaures, de charmants brutus bien utiles pour fracasser les gros cailloux…

Lors des balades, chevaucher un dinosaure permet de gagner du temps. Les Gallimirus sont, par exemple, très rapides (sauf lorsqu’ils sont plein d’eau !). Attention tout de même à leur endurance : la course consomme elle aussi de l’énergie !

S’il est possible de faire appel à vos dinosaures pour vous aider dans les tâches usuelles, le joueur peut aussi parfaitement faire quelques menus travaux : la houe est idéale pour préparer la terre avant d’y semer les graines. Enfin, l’arrosage doit être quotidien, sauf s’il pleut, bien entendu.

Quand bien même vos dinos sont assez sympas, la vie serait bien tristou sans un petit aspect communautaire… rien de mieux que de rendre sur la place du village pour faire un brin de causette, et par la même occasion, quelques emplettes !

Potos dinos, et copains humains !

Le village compte un certain nombre d’habitants prêts à vous aider dans votre emménagement, mais aussi dans la bonne gestion de votre ferme et même pour l’apprivoisement des dinosaures. La petite Mamie est là pour vous délivrer toutes sortes de graines, tandis que Marlo est le bricoleur du coin. Ce dernier est toujours d’une grande aide pour vous fournir tous les matériaux nécessaires à la construction d’un enclos, mais aussi, pour divers aménagements moyennant une commande (et les ressources nécessaires). Corlan, lui, est plutôt le vendeur de bric et de broc : indispensable tout de même pour faire le plein de nourriture pour les dinos. Vous y trouverez aussi Pippin et ses fameux poppins ! Et d’autres surprises à découvrir…

Les habitants se montrent très généreux en quête (en sus d’un panneau d’affichage qui trône à l’entrée de la place) : la réalisation de celles-ci vous permettront d’avancer dans l’histoire, de récolter de nombreuses ressources, mais aussi des coquillages (la monnaie d’échange du titre). Toutes les quêtes sont récapitulées dans votre journal de bord, qui fourmille d’informations en tous genres (sur les villageois, mais aussi sur les dinosaures).

Le village n’est guère le seul endroit où vous pourrez vous balader et rencontrer quelques personnes importantes pour l’histoire. Les amateurs de dinos sont régulièrement sur le terrain, pour des analyses au plus près des animaux… passez leur rendre visite régulièrement ! La carte permet de connaître leur positionnement afin de vous faciliter la tâche. Le territoire se dévoile progressivement, et vous ne pourrez guère déambuler partout dès le début de l’aventure. Vous l’aurez compris, chaque zone est pourvue de certaines espèces de dinosaures… à vous de toutes les déverrouiller afin de découvrir toutes les espèces de dinos !

« Nous avons tous un dinosaure au fond de nous qui essaie de sortir… » (Colin Mochrie)

L’aspect mignon du titre est incontestable : l’aventure est colorée, avec des graphismes très ronds et des mimiques adorables. Les dinosaures ne manquent pas de charme et nous avons véritablement envie de les dorloter. Malheureusement, l’aliasing s’avère très prononcé, avec des environnements aux textures baveuses et sans détail. Les plus jeunes se satisferont pleinement de l’ensemble, grâce à la mignonnerie générale du titre, les autres ne manqueront pas de constater le vide de certaines zones.

La cible est assurément le curseur sur lequel il est nécessaire de pointer notre attention pour ce titre. L’aventure est accessible, quelque peu répétitive néanmoins. La découverte des dinosaures, leur prise en charge, sont des aspects originaux qui s’intègrent parfaitement au titre avec l’incorporation de l’usage des dinosaures pour aider le joueur dans différentes tâches. Néanmoins, la concurrence sur le marché des simulations est assez prononcée… et nous aurions plutôt tendance à aiguiller les amateurs vers des titres plus riches en contenu (Fae Farm notamment, doté d’un univers assurément distinct mais pourvu de capacités supérieures), avec une aventure légèrement plus adulte (faire des gratouilles à un dino fluo pourrait bien finir par vous lasser tout de même).

L’environnement sonore de l’aventure, bien qu’il soit assez répétitif, nous a séduits. La musique, particulièrement guillerette, les quelques notes à la flûte, le son des dinosaures… une certaine répétitivité s’installe malgré tout, mais la base est agréable et permet de se plonger tranquillement dans ce milieu reposant.

Quelques petits défauts sont à noter : des coquilles dans les textes (mais disponibles en français, ce qui reste un fort atout !), une mise en situation avec la flûte qui peut s’avérer un peu agaçante lors des premiers instants sur le titre où le joueur ne dose pas nécessairement convenablement l’intensité des notes, ou encore une légère glissade de notre héros (qui ne s’avère pas gênante en soit puisque le tire n’est en rien punitif pour quoique ce soit).

Paléo Pines est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 30 euros environ.

Le saviez-vous ?

Il y a tant à dire sur les dinos… ! Ces derniers sont, entre autres !, devenus de plus en plus célèbres et appréciés du grand public grâce aux nombreux films qui ont su les mettre en tête d’affiche. Dès lors, comment ne pas évoquer le vélociraptor… dont le nom signifie voleur rapide ! Plutôt bien trouvé…

