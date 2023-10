Ce roguelite ressuscité donne des frissons aux joueurs dans cette réédition du tout premier jeu de survie et d’horreur, juste avant Halloween.

New York, États-Unis, le 12 octobre 2023 – Atari ®, l’une des marques grand public et l’un des créateurs de divertissement interactif les plus emblématiques au monde et le développeur Orbit Studio ont le plaisir d’annoncer le retour du roguelite, Haunted House désormais disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et Series X|S, et PlayStation 4 & 5.

Hommage au jeu classique d’Atari 2600 tout public, considéré comme le tout premier jeu de survie et d’horreur, Haunted House, propose une aventure isométrique en 3D dans un manoir macabre peuplé de personnages haut en couleur. Clin d’oeil à l’original, Haunted House récompense le gameplay furtif, la résolution d’énigmes et réduit l’importance des combats. L’ajout d’un élément de roguelite constitue une touche moderne, car les pièces du manoir se déplacent et changent à chaque partie.

Dans Haunted House, les joueurs incarnent Lyn Graves, la nièce du célèbre chasseur de trésors Zachary Graves. Lyn visite le manoir de son oncle avec ses amis les plus proches. Elle découvre que l’immense maison est envahie par les goules et les monstres qui s’emparent rapidement de ses amis et les emportent. Afin de libérer son oncle et ses amis, Lyn doit retrouver les fragments d’une urne magique et les assembler. Grâce à des salles générées de manière procédurale, de murs mouvants, d’ennemis imprévisibles et de rencontres fantomatiques, Lyn doit se faufiler, serpenter et se frayer un chemin à travers des hordes de goules et d’ectoplasmes sinistres pour retrouver ses amis et son oncle. Chaque fragment d’urne est farouchement gardé par un boss qui fait froid dans le dos. Lyn doit faire preuve d’imagination pour relever chaque défi. Quand Lyn succombe à un esprit maléfique, elle se retrouve à l’entrée du manoir et doit faire face à une toute nouvelle configuration d’étages et des ennemis disposés différemment, ce qui garantit une expérience unique à chaque tentative. Les principales caractéristiques de Haunted House incluent : Une aventure pour tous les âges : derrière des graphismes fantaisistes et cartoonesques se cachent les frissons et les sensations fortes de Haunted House ! Flirtant entre le loufoque et l’effrayant, le jeu reste destiné à tous, grâce à son gameplay principalement basé sur l’infiltration et ses passages de combat allégés.

derrière des graphismes fantaisistes et cartoonesques se cachent les frissons et les sensations fortes de Haunted House ! Flirtant entre le loufoque et l’effrayant, le jeu reste destiné à tous, grâce à son gameplay principalement basé sur l’infiltration et ses passages de combat allégés. De nombreux personnages à débloquer : en explorant la maison hantée, Lyn libère un à un ses amis emprisonnés qui deviennent ensuite des personnages jouables et pourront être utilisés pour explorer le manoir plus en profondeur. Chaque personnage possède ses propres caractéristiques, offrant une expérience totalement nouvelle selon la personne avec laquelle les joueurs explorent le manoir !

en explorant la maison hantée, Lyn libère un à un ses amis emprisonnés qui deviennent ensuite des personnages jouables et pourront être utilisés pour explorer le manoir plus en profondeur. Chaque personnage possède ses propres caractéristiques, offrant une expérience totalement nouvelle selon la personne avec laquelle les joueurs explorent le manoir ! De nombreux Easter Eggs d’Atari : le jeu est rempli d’objets à collectionner et d’easter eggs basés sur le jeu original Haunted House, ainsi que d’autres classiques de l’âge d’or d’Atari. Les joueurs pourront partir à leur recherche et les collectionner pour obtenir des récompenses !

le jeu est rempli d’objets à collectionner et d’easter eggs basés sur le jeu original Haunted House, ainsi que d’autres classiques de l’âge d’or d’Atari. Les joueurs pourront partir à leur recherche et les collectionner pour obtenir des récompenses ! Avons-nous dit furtivité ? : le nombre de combats ayant été réduits, les joueurs devront se concentrer sur la discrétion et résoudre des énigmes tout en utilisant l’arsenal de pièges et d’objets à leur disposition.

Haunted House est désormais disponible sur PC, PlayStation 4 & 5, Nintendo Switch, Atari VCS, et Xbox One, Xbox Series X|S. Pour en apprendre davantage, visiter le site officiel.