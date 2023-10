Après s’être engagé à réduire ses émissions de carbone, Nintendo semble avoir tenu ses promesses, selon un rapport datant de 2022 relayé par Game Industry.

AfterClimate a publié son rapport 2023 sur les émissions de CO2 de l’industrie du jeu vidéo, et le dernier rapport couvre les résultats obtenus par les entreprises en 2022. Ce rapport montre que Nintendo a effectivement amélioré ses émissions de carbone, ce qui lui permet de figurer dans le top 3 du rapport. Tencent, Apple et Nintendo sont en tête de peloton pour ce qui est de la réduction des émissions de carbone, avec une baisse de 13,73 % d’une année sur l’autre pour Tencent, de 11 % pour Apple et de 2,95 % pour Nintendo.