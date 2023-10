Enfin des informations sur cette version juste annoncée puis repoussée de nombreuses fois. Enfin des images ! On apprend ce matin via un tweet de Nintendo Japon qu’Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard arriver ale 14 novembre (au moins sur l’eShop) pour 8,778 yens (environ 55€). La sortie semble mondiale, puisque le jeu proposera les langues suivantes : japonais, français, allemand, italien, espagnol, coréen, russe, chinois simplifié, portugais, chinois traditionnel, anglais.

Le jeu prendra aussi 8,6 GB sur la mémoire de la console. Vivement l’annonce officielle chez nous, qui ne devrait plus tarder, et le premier trailer. On a aussi, enfin, des images du jeu :

La présentation nippone du jeu :

L’héritage de Poudlard est une aventure RPG d’action tentaculaire qui se déroule dans le monde présenté pour la première fois dans les romans Harry Potter, et est disponible en précommande dès aujourd’hui pour la version téléchargeable du jeu, qui sera lancée sur Nintendo Switch le mardi 14 novembre.

Se déroulant environ 100 ans avant les événements de Harry Potter, vous êtes inscrit à mi-parcours à l’école de sorcellerie de Poudlard avec un talent rare pour manipuler la magie ancienne. Vous pouvez explorer différents lieux, notamment le village de Pré-au-Lard et la forêt interdite, ainsi que le château de Poudlard.

Vous rencontrerez de nouveaux amis, vivrez des interactions avec des professeurs uniques et découvrirez une histoire pleine de défis et de mystères palpitants.

L’Héritage de Poudlard est disponible en précommande sur le Nintendo eShop et le My Nintendo Store. Si vous êtes connecté avec votre compte Nintendo, vous pouvez immédiatement précommander le logiciel téléchargeable à partir des liens ci-dessous.