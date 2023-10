Choisissez un des 4 personnages et explorez le Jardin, une prison astrale gardée par 12 puissants boss : les Zodiaques. Pour les affronter, vous devrez dénicher et maîtriser des douzaines de sorts uniques dans ce jeu de plate-forme rogue-lite aux combats ultra rapides et satisfaisants.

Plus de deux ans après son annonce sur Nintendo Switch, Astral Ascent a désormais une date de sortie fixe: Hibernian Workshop et Maple Whispering ont confirmé aujourd’hui que le jeu sera lancé le 14 novembre 2023. L’équipe a ajouté de nombreux contenus au jeu par rapport à la sortie PC, notamment un combat de boss final, de nombreuses fins uniques, une nouvelle cinématique d’introduction, et bien plus encore.

Astral Ascent est un jeu de plate-forme rogue-lite 2D basé sur un univers fantastique moderne et original. Aux commandes d’un des 4 héros et héroïnes aux personnalités et gameplays variés, vous devez vous enfuir du Jardin, une prison astrale gardée par les Zodiaques, 12 boss puissants et vicieux.

COMBATTEZ À VOTRE FAÇON

Débloquer des douzaines de sorts uniques pour 4 personnages distincts. Optimisez votre build ou essayez de nouvelles combinaisons pour affronter les 12 boss redoutables. Devenez plus fort pour égaliser vos chances contre vos adversaires. Chaque run mettra vos talents et votre réactivité à rude épreuve.

UNE MENACE ASTRALE

Les Zodiaques sont 12 gardiens expérimentés dispersés sur 4 mondes magnifiques. Chacun possède des attaques et des compétences uniques à découvrir lors des combats… mais ils ont aussi leur propre histoire et leur propre raison de vous affronter. Soyez sur vos gardes !

4 PERSONNAGES JOUABLES

Personnages uniques. Armes uniques. Gameplays uniques.

Ayla : La seule survivante d’une guilde d’assassines, elle utilise ses doubles dagues pour éliminer en un éclair ses ennemis. Sa vitesse et son habilité sont imbattables.

Cet orphelin a grandi à la dure et ça se voit. Il utilise sa force pure pour infliger de puissants dégâts et les répliques de ses coups blessent les ennemis autour. Brutal.

Cette sculptrice de génie veut retrouver sa liberté à tout prix. Elle fait tournoyer des gemmes autour d'elle pour annihiler les défenses ennemies et imposer ses idées.

Octave : Entraîné par sa sœur, une sorcière surpuissante, ce jeune combattant invoque auprès de lui des armes éthérées pour attaquer ses ennemis. Si nécessaire, il fait appel à de l'artillerie lourde. Mortel, dans tous les sens du terme.

UNE HISTOIRE À JOUER… ET À REJOUER

Astral Ascent est un rogue-lite imprégné de narration. La rejouabilité fait partie de notre histoire qui se dévoile petit à petit. À mesure que vous devenez plus fort, vous lèverez le voile sur les personnages, leurs motivations, et les nombreux secrets du monde coloré du Jardin.

UN MONDE MAGNIFIQUE, MÊLANT FANTASY ET SCIENCE-FICTION

Élancez-vous à travers d’immenses paysages à couper le souffle. Explorer des lieux originaux dans une magnifique 2D faite main. Découvrez un monde construit avec précision et amour par nos artistes, depuis le pixel art jusqu’à des cinématiques en dessin traditionnel.