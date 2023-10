Nintendo a annoncé que trois nouveaux circuits rejoignaient F-Zero 99 cette semaine : Mute City III, Red Canyon II et Fire Field. Il s’agissait des derniers circuits de la King League.

Red Canyon II sera inclus dans les Pro Tracks, Grand Prix et Mini Grand Prix. Fire Field sera limité au Grand Prix. Notez également que la King League commencera à apparaître dans Grand Prix. Nintendo avait déjà confirmé son intention de sortir d’autres circuits pour F-Zero 99 ce mois-ci.

Par ailleurs, Nintendo a confirmé qu’il prévoyait d’autres mises à jour pour F-Zero 99. F-Zero 99 est actuellement disponible pour tous les abonnés Nintendo Switch Online et les circuits Mute City III, Red Canyon II et Fire Field seront mis en ligne le 18 octobre (19 octobre en Europe / au Japon).

Focus sur Red Canyon II et Fire Field :

Red Canyon II est une extension de la première version, un circuit plus long qui se termine avec une série de virages. Juste avant cette partie, les joueurs devront choisir entre sauter dans le vide ou risquer le chemin miné.

Fire Field est le circuit le plus difficile de ce F-ZERO. C’est un très long circuit avec plusieurs séries de virage et avec la particularité d’avoir la zone de stand à la fin seulement, séparé du circuit. La dernière partie consiste en un chemin scindé en 2 avec des magnets comme sur Port Town I et II.

