19 octobre 2023 – Nintendo est présent à la Paris Games Week (stand A010, Hall 1) qui se tient du 1er au 5 novembre 2023 à Paris Expo Porte de Versailles. Venez y découvrir les dernières sorties sur console Nintendo Switch et participer aux tournois quotidiens gratuits**.

Les jeux à ne pas manquer

Attendez-vous à l’inattendu avec Super Mario Bros. Wonder, chaque niveau promet son lot de surprises ! A vous d’y trouver la fleur prodige cachée pour que des choses étonnantes se produisent : les tuyaux prennent vie, des hordes d’ennemis apparaissent, ou bien encore les personnages changent d’apparence. Lancez-vous dans les niveaux sur le salon et…laissez-vous surprendre.

Pour les dresseurs et dresseuses qui ont parcouru de fond en comble les vastes contrées de Paldea dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, découvrez « le Masque Turquoise » la 1ère partie du contenu additionnel Le trésor enfoui de la Zone Zéro. Commencez sur le salon votre exploration de la région de Septentria pendant une fête traditionnelle, l’occasion de croiser, entre autres, Félicanis, Fortusimia et Favianos, trois Pokémon célébrés par les habitants ainsi que le Pokémon Légendaire Ogerpon et son terrifiant masque.

Découvrez The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ! Laissez libre cours à votre imagination grâce aux nouveaux pouvoirs de Link (Emprise, Infiltration, Amalgame et Rétrospective) et dénichez les secrets qui se cachent dans les cieux flamboyants au cours d’une exploration de la première ile céleste du jeu.

Amateurs de jeux rétros et éternels nostalgiques, découvrez une partie du stand dédiée au Nintendo Switch Online ! Réveillez de beaux souvenirs en accédant à un catalogue comprenant déjà plus de 100 titres de la NES, Nintendo 64 et Gameboy Advance.

Les autres jeux à découvrir ou à redécouvrir

Les tournois

Cette année encore, de nombreux tournois* gratuits** sont organisés sur le stand de Nintendo*** avec des phases finales sur sa grande scène. Inscrivez-vous sur place pour participer toute la journée aux tournois Mario Kart 8 Deluxe , et Super Smash Bros. Ultimate et tous les après-midis aux tournois Splatoon 3.

Tout participant âgé de moins de 18 ans, doit présenter une autorisation de son ou ses représentants légaux pour participer à ces tournois (formulaire disponible sur l’espace Nintendo à la Paris Games Week et sous la forme de fichier électronique sur le site www.nintendo.fr). Le participant et son ou ses représentants légaux doivent justifier de leur identité par la présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).

Et aussi…

De 10h à 18h chaque jour, profitez du spectacle et prenez place sur les gradins pour assister à des matchs de haute volée sur Super Smash Bros. Ultimate, des courses endiablées sur les derniers circuits de Mario Kart 8 Deluxe ou encore la découverte des incroyables niveaux de Super Mario Bros. Wonder ! Lors du passage d’invités streamers ou youtubeurs n’hésitez pas à vous proposer pour monter sur scène, les affronter et remporter des goodies.

L’espace Nintendo accueille également cette année deux stands photo pour rapporter un cliché de votre passage, entouré de la bande de Super Mario Bros. Wonder ou des Pokémon Légendaires du nouveau contenu additionnel de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet.

Ne manquez pas de passer par le stand Nintendo (stand A010, Hall 1) à la Paris Games Week qui se tient du 1er au 5 novembre 2023 à Paris Expo Porte de Versailles.

*Les règlements des tournois seront disponibles sur le stand et mis en ligne prochainement sur le site nintendo.fr

**hors coût d’accès au salon

*** Pour participer à ces tournois, il n’est pas nécessaire de venir avec sa console et son exemplaire du jeu.