Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 9 au 15 octobre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Deux petites sorties cette semaine avant la sortie du duo Sonic et Mario de cette semaine, même si leurs destins semblent contraires.

01./01. [NSW] Detective Pikachu Returns <ADV> (Pokemon Co.) {2023.10.06} (¥5.980) – 16.248 / 101.887 (-81%)

02./04. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 14.114 / 912.398 (-10%)

03./02. [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch <TBL> (Takara Tomy) {2023.10.06} (¥6.000) – 13.443 / 43.710 (-56%)

04./00. [NSW] Rear Sekai <RPG> (Bushiroad) {2023.10.12} (¥5.980) – 6.464 / NEW

05./09. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 6.381 / 5.157.822 (-3%)

06./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 6.253 / 5.514.955 (-17%)

07./11. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.898 / 3.286.698 (+0%)

08./00. [NSW] River City: Rival Showdown <ACT> (Arc System Works) {2023.10.12} (¥3.400) – 5.722 / NEW

09./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.566 / 5.304.914 (-8%)

10./10. [NSW] EA Sports FC 24 <SPT> (Electronic Arts) {2023.09.29} (¥6.091) – 4.557 / 27.046 (-24%)

Baisse générale cette semaine avec la fin des stocks de la sortie du pack OLED rouge de la Nintendo Switch. La Ps5 n’en profite pas, au contraire.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 44.470 | 110.241 | 43.329 | 3.202.584 | 3.549.406 | 30.926.631 | | PS5 # | 19.709 | 33.754 | 20.297 | 2.131.003 | 775.787 | 4.508.392 | | PS4 # | 2.054 | 1.020 | 11 | 58.906 | 698 | 9.476.673 | | XBS # | 1.086 | 995 | 3.551 | 115.753 | 239.181 | 514.148 | | 3DS # | 85 | 21 | 113 | 2.797 | 9.713 | 24.600.694 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 67.404 | 146.031 | 67.301 | 5.511.043 | 4.574.785 | 71.219.046 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 18.565 | 31.995 | 18.691 | 1.860.406 | 694.373 | 3.920.351 | | PS5DE | 1.144 | 1.759 | 1.606 | 270.597 | 81.414 | 588.041 | | XBS X | 609 | 571 | 469 | 51.999 | 91.305 | 224.410 | | XBS S | 477 | 424 | 3.082 | 63.754 | 147.876 | 289.738 | |NSWOLED| 34.472 | 100.019 | 24.229 | 2.260.641 | 2.014.562 | 5.832.653 | | NSW L | 4.828 | 5.085 | 1.490 | 418.867 | 490.390 | 5.522.561 | | NSW | 5.170 | 5.137 | 17.610 | 523.076 | 1.044.454 | 19.571.417 | | PS4 | 2.054 | 1.020 | 11 | 58.906 | 698 | 7.900.950 | |n-2DSLL| 85 | 21 | 113 | 2.797 | 9.713 | 1.205.749 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+