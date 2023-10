Microsoft a officiellement acquis Activision Blizzard King il y à quelques jours, enfin, il possède un ensemble de franchises différentes, dont Call of Duty. Microsoft s’est engagé à porter Call of sur les plates-formes Nintendo pendant 10 ans. Phil Spencer, le patron de Xbox, s’est à nouveau exprimé sur ce qui nous attend lors d’une récente interview.

Lors du podcast Xbox, il a indiqué qu’il souhaitait que les joueurs Nintendo « aient le sentiment de faire partie à 100 % de la communauté ». Il a également déclaré que Microsoft avait l’intention d’avoir « une parité de 100 % sur toutes les plateformes, autant que possible, pour le lancement et le contenu ».

Les joueurs de PlayStation et, à l’avenir, de Nintendo… Je veux qu’ils aient le sentiment de faire partie à 100 % de la communauté. Je ne veux pas que vous ayez l’impression de manquer de contenu, de skins ou de temps. Ce n’est pas l’objectif. L’objectif est d’assurer une parité à 100 % sur toutes les plateformes, dans la mesure du possible, en ce qui concerne le lancement et le contenu.