« Pat’Patrouille, Pat’Patrouille, la Pat’Patrouille part en vadrouille. Dès qu’il y a un souci, dans la Grande Vallée, Ryder et les chiots ses amis, vont s’en occuper. Marcus, Ruben, Chase, Rocky, Zuma, Stella ! Ils vont arriver ! Pat’Patrouille, Pat’Patrouille ! Dès qu’il y a une embrouille ! Pat’Patrouille, Pat’Patrouille ! Dès qu’ils repartent en vadrouille ! Rien n’est trop dur, les chiots assurent ! Pat’Patrouille, les rois de la débrouille ! ». Si vous avez lu ces quelques lignes avec la musique du générique de la Pat’Patrouille, c’est que vous êtes soit parent d’un jeune enfant, soit vous êtes un fan des chiots de Nickelodeon. Que vous soyez dans un cas comme dans l’autre importe peu. Le résultat est le même : vous irez sûrement voir le nouveau film de la Pat’Patrouille au cinéma qui sort le mercredi 11 Octobre 2023. Ce n’est donc pas un hasard si le jeu Paw Patrol World arrive sur Nintendo Switch fin septembre. Mais qu’en est-il donc de ce jeu ? Fait-il vraiment honneur aux petits chiots ? Pour le savoir, partons en mission avec la Pat’Patrouille !

La Pat’Patrouille part en mission !

« Le festival du jour de la Pat’Patrouille approche, et tout le monde trépigne d’impatience dans la Grande Vallée, à l’exception du Maire Hellinger et de ses chats. Hellinger a volé toutes les affiches du festival et sème le chaos dans son nouveau super dirigeable ! ». C’est donc le point de départ de notre aventure avec la Pat’Patrouille. Comme d’habitude, Ryder et ses amis chiots vont devoir contrecarrer les plans du maire Hellinger et des chatons maléfiques. L’intrigue est certes enfantine mais elle reste cohérente avec ce que l’on peut voir dans les dessins animés Pat’Patrouille.

Pat’Patrouille au complet et parée à l’action chef !

Pour accomplir votre mission, il vous sera possible de jouer à tout moment avec tous les chiots de la Pat’Patrouille (Chase, Stella, Marcus, Ruben, Zuma, Rocky, Everest et Tracker), que cela soit à quatre pattes ou dans un véhicule. Cela aura de quoi remplir de bonheur les petits gamers fans de la série. On pourra seulement regretter de ne pas pouvoir contrôler Ryder avec son quad mais là, on pinaille.

La Grande Vallée en monde ouvert

Notre aventure se déroule en monde ouvert à travers la Grande Vallée, la ville de la Pat’Patrouille. Celle-ci est fidèlement représentée en 3D avec le quartier général de la Pat’Patrouille, la mairie, le port et des magasins. On y retrouve également tous les personnages secondaires du dessin animé tels que Madame Goodway ou le capitaine Turbot. Mais il n’y a pas que la Grande Vallée ! Il y a également trois autres lieux régulièrement visités dans les dessins animés ! La montagne de Jake et Everest, la jungle du chiot Tracker, et Barkingburg, lieu similaire à Londres. Bref, tous les lieux de la Pat’Patrouille pourront être explorés.

À deux, c’est mieux !

Si vous avez deux enfants à la maison fans de la Pat’Patrouille ou que votre enfant ne maîtrise pas très bien encore les jeux vidéo, ce n’est pas grave car il est possible de jouer à 2 en coopération. Personnellement, nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer avec une fille de 6 ans tout en laissant un petit garçon de 3 ans s’extasier de voir ses héros à l’écran. Ce mode multijoueur inclut la possibilité de se téléporter à tout moment auprès de l’autre joueur. Cette fonctionnalité a été plusieurs fois d’une grande utilité lors de nos sessions de jeux.

En plus de cette fonctionnalité, il est possible d’encourager son partenaire lors d’une action effectuée par lui afin d’aller plus vite.

Adapté à un public jeune

En ce qui concerne le gameplay, on est vraiment sur quelque chose de simple adapté aux enfants. La plupart du temps il suffira d’aller d’un point A à un point B en suivant des petites pattes au sol permettant de savoir où aller. Il faudra simplement parfois utiliser un chiot en particulier pour utiliser ses capacités.

En plus de ces missions principales, il existe des missions secondaires accessibles en discutant avec des personnages. Il sera également possible de débloquer des éléments de personnalisation tels que des chapeaux ou des stickers en récupérant un maximum de croquettes sur votre chemin.

Vous trouverez aussi des éléments cachés un peu partout dans les 4 mondes du jeu. Il ne sera pas évident de tous les trouver car il faudra faire appel aux capacités de certains chiots pour les trouver. Par exemple, il faudra utiliser le bateau de Zuma pour traverser la mer ou encore utiliser le jet pack de Stella pour s’envoler et accéder à une zone en hauteur. Tout cela pour dire que si le gameplay est simpliste, il fonctionne malgré tout très bien avec les enfants et tout cela est très bien expliqué en français avec les voix originales.

Eh oui ! Nos petits bambins auront bel et bien l’impression d’être dans le dessin animé grâce à la présence de toutes les voix originales en français ! En revanche, le petit bémol que l’on peut émettre se trouve au niveau des graphismes. Le jeu est légèrement flou et baveux. Mais dans les yeux d’un enfant, cela n’aura pas d’importance car on reconnaît très bien les personnages et les lieux que nous visitons.

Dernier bémol : le prix. Le jeu est vendu au prix de 40 euros sur l’eShop. Ce n’est pas donné pour un jeu destiné aux enfants ! Mais les enfants prendront sans doute beaucoup de plaisir dessus alors en cadeau de Noël ou d’anniversaire, cela sera une bonne idée.

Conclusion 6.3 /10 Si vous êtes un adulte, évidemment, ce jeu n’est pas fait pour vous. En revanche, si vous avez des enfants, c’est une tout autre histoire, surtout s’ils sont fans de la Pat’Patrouille ! Pour la toute première fois, vos enfants pourront se balader librement dans la Grande Vallée, fidèle à l’œuvre originale. Il leur sera possible de jouer avec tous leurs chiots favoris ainsi qu’avec leurs véhicules. Nos yeux d’adultes seront peut-être un peu désolés de voir les graphismes baveux et un peu flous, mais les yeux des enfants, eux, seront sans doute ravis. Malgré le gameplay assez simpliste, les voix originales de la Pat’Patrouille et la possibilité de jouer à deux auront de quoi compenser. Si vous souhaitez partager un bon moment vidéoludique à deux avec votre enfant, ce jeu peut être une bonne pioche. Même si pour cela, il vous faudra dépenser 40 euros tout de même. LES PLUS La Pat’Patrouille en monde ouvert

La Pat’Patrouille en monde ouvert Respect de l’univers de la Pat’Patrouille

Respect de l’univers de la Pat’Patrouille Les 8 chiots de la Pat’Patrouille jouables à tout moment

Les 8 chiots de la Pat’Patrouille jouables à tout moment Possibilité de basculer dans le véhicule de notre chiot à tout moment

Possibilité de basculer dans le véhicule de notre chiot à tout moment Jouable à 2

Jouable à 2 Les voix originales en français

Les voix originales en français Adapté aux enfants

Adapté aux enfants Des éléments à débloquer

Des éléments à débloquer Des objets cachés LES MOINS Des graphismes légèrement baveux et flous

Des graphismes légèrement baveux et flous Un gameplay très simpliste

Un gameplay très simpliste Le prix Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son / Doublage 0

Prise en main 0

Multijoueur 0

Prix 0