Alors que nous attendons toujours les classements hebdomadaires complets des ventes au Royaume-Uni, nous avons quelques informations sur le lancement de Super Mario Bros. Wonder.

D’après les données recueillies jusqu’à présent, Super Mario Bros. Wonder est le troisième plus gros lancement d’un jeu Mario en boîte au Royaume-Uni. Il a manqué de peu de battre les deux premières places, Super Mario Odyssey et Super Mario 3D All-Stars. Encore une fois, ce chiffre ne concerne que les ventes physiques, Nintendo ne partageant pas les données numériques.

In the UK, Super Mario Bros Wonder is the third biggest launch for a Mario platformer in chart history. It is only very narrowly behind Super Mario Odyssey and Super Mario 3D All-Stars. I imagine with digital, it may well be the biggest Mario platform game launch in the UK ever

— Christopher Dring (@Chris_Dring) October 22, 2023