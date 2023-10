Lesquin, le 26 octobre 2023 – Pour apporter toujours plus de challenges et de variété d’environnements aux skateurs, NACON et Creā-ture Studios ont le plaisir d’annoncer l’arrivée d’un nouveau contenu additionnel pour Session : Skate Sim, disponible dès maintenant sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, PC (Steam, Epic Games Store) et Nintendo Switch.

Les adeptes de skate urbain peuvent découvrir dès aujourd’hui une nouvelle carte intitulée « Abandoned Mall », située dans un centre commercial abandonné où la nature a repris ses droits. Ce lieu insolite regorge de graffitis et de peintures fluorescentes, donnant un design unique à cet espace.

C’est un paradis pour enchaîner les meilleurs tricks : bancs, escalators, rampes, garde-corps d’escaliers et autres blocs de bétons sont disséminés dans tout le site, aménagé sur plusieurs niveaux.

38 nouveaux objets font également leur apparition dans l’Object Dropper, qui permet aux skateurs de personnaliser et d’habiller les nombreux couloirs du Mall à leur image et de le transformer en un véritable skatepark moderne.

Session : Skate Sim invite les joueurs à plonger dans le skate des années 90, véritable art de vivre où chaque trottoir, chaque escalier est l’occasion de placer sa figure préférée.

La physique ultra-réaliste du jeu permet de retrouver les sensations que procure le skate.

Le studio a également travaillé sur un gameplay novateur, jamais vu dans un jeu de skateboard : le « True Stance Stick », où chaque pied est géré indépendamment grâce aux deux joysticks. Avec une courbe d’apprentissage aussi exigeante que dans la pratique réelle du skateboard, les joueurs doivent s’entraîner pour maîtriser leur planche et réaliser les nombreuses figures à reproduire dans le jeu, des plus basiques aux plus complexes.

L’outil de montage intégré permet à chacun d’immortaliser ses plus belles prouesses en vidéo.

Le contenu additionnel Abandoned Mall est disponible en téléchargement au prix de 7,99€.