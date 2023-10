Watford, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 24 octobre 2023 : Wired Productions, le développeur indépendant Angry Demon Studio et Just For Games ont le plaisir d’annoncer l’arrivée au format physique de GORI Cuddly Carnage, le Hack’n Slash cyberpunk où vous incarnez un adorable chat surfant sur un hoverboard équipé de lames tranchantes, bien déterminé à mettre fin au règne de terreur de licornes démoniaques.

Mêlant mignon et grotesque gore, GORI Cuddly Carnage est une expérience unique en son genre, mêlant vitesse, violence et action sanglante !

Les éditions physiques Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 seront disponibles dans le courant de l’année 2024.

L’édition physique du jeu bénéficiera de bonus physiques dont :

Un set d’autocollants deluxe découpés

Un poster double face

Une jaquette réversible à l’artwork gore

Un code de téléchargement pour la bande-son et un artbook du jeu

Pour les plus chanceux, dix planches de skateboard GORI seront à gagner en trouvant l’un des dix tickets d’or présents parmi toutes les éditions physiques du jeu !

À propos de GORI Cuddly Carnage :

Alimentée par une demande insatiable, « Cool Toyz Inc. » créa « Ultra Pets ». Les compagnons ultimes qui n’ont jamais besoin de manger ou de faire une pause pipi, et qui sont insensibles aux ravages du temps. Tout le monde était loin de se douter que ces parfaits petits animaux transformés en abominables jouets cauchemardesques voudraient à tout prix faire disparaître l’humanité tout entière.

Maîtrisez des armes explosives et effectuez des combos dévastateurs dans un combat épique pour empêcher l’Armée adorable de conquérir la galaxie, et sauvez la professeure Y, leur créateur disparu et le seul humain à avoir aimé Gori et ses amis. Repoussez les limites de vos compétences de combat et de jeu de plateforme, et frayez-vous un chemin dans ce monde aux paysages étranges bourrés de dangers environnementaux et à l’humour mature et tranchant, avec une bande originale fracassante, au rythme endiablé.

Ces héros doivent suivre et anéantir les généraux de l’Armée adorable, et, avec l’aide d’un groupe sauvage d’alliés improbables, lever le voile sur la Cool Toyz Inc. et révéler les secrets de cette aventure Hack ‘n’ Slash palpitante et bourrée d’action. Préparez-vous au carnage !

Caractéristiques principales :

INCARNEZ UN CHAT TROP COOL – L’un des derniers prototypes d’animal factice sorti clandestinement de la Cool Toyz Inc. avant sa destruction, Gori est trop mignon, mais aussi extrêmement dangereux.

AVEC DES AMIS COMME EUX… – Sauvez la galaxie avec les héros les plus improbables : de F.R.A.N.K. et CH1-P à un groupe d’alliés inattendus, dans ce script touchant à l’humour mature aussi affûté que les lames de F.R.A.N.K. !

MASSACREZ AVEC STYLE – Affrontez les hordes assoiffées de sang de l’Armée adorable dans des combats ultrarapides où votre skate volant est votre arme ! Effectuez des grinds et slides puissants, et tournoyez pour obtenir des scores de combos élevés et infliger un MAXIMUM de carnage.

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR – Des rues illuminées par les néons aux usines de jouets inondées de toxines mortelles, aux carnavals étranges et à l’intérieur de bornes d’arcade, chaque niveau grouille de dangers environnementaux et de jouets mutants mortels qui repousseront les limites de vos compétences de combat et de jeu de plateforme.

Retrouvez toutes les informations sur notre site : https://www.justforgames.com/fr/gori-cuddly-carnage-edition-physique-playstation-switch-2024/

GORI Cuddly Carnage sera disponible en édition physique en 2024 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.