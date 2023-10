Londres, Royaume-Uni – 25 octobre 2023 – Marvelous Europe a annoncé aujourd’hui que Ninja or Die: Shadow of the Sun, le roguelite ultra-rapide développé par Nao Games, sera disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch le 1er novembre.

Disponible en précommande dès maintenant sur le Nintendo eShop avec une réduction de 10 % jusqu’au 8 novembre et inspiré du folklore japonais, Ninja or Die : Shadow of the Sun invite les joueurs à maîtriser un jeu de plateforme violent et précis dans une fusion de vitesse extrême et de commandes à un bouton.

Le châtiment céleste… Tel est le sombre destin de l’humanité. Dans le Japon de l’époque d’Edo, la reine des voleuses, votre mère, a entrevu le grand cataclysme à venir.

De simple voleur à la tire, vous vous transformez alors en ninja doté d’une vitesse surhumaine. Le vendeur de ramen devient samouraï, la maiko une geisha tueuse. Le cataclysme fait de votre terrain de jeux illégaux un monde frénétique de châteaux shogun, de pièges magiques et d’assassins tombés du ciel. Quelqu’un vous a plongé dans un cercle chaotique… Pour vous tuer ou vous protéger de bien pire encore ?

Domptez ce jeu de plateforme impitoyable, mélange de vitesse extrême et de commandes minimalistes. Vous n’en sortirez pas indemne.

Sautez pour avancer, sautez pour attaquer

Un seul bouton pour toutes les actions.

On ne marche pas, on ne court pas… on saute.

Sautez sur l’ennemi pour lui ouvrir le ventre.

Maintenez le bouton pour booster votre saut et leur faire encore plus mal.

Une fois en l’air, vous êtes invincible… Profitez-en pour esquiver les plus terribles des attaques.

Un faux-pas et il faudra tout reprendre

Affrontez des boss infernaux et des assassins agiles, armés de sorts et de projectiles.

Évitez les précipices, les poisons mortels et autres vilains pièges.

Renforcez vos attaques avec des combos, mais esquivez les coups.

Style de jeu personnalisable

Débloquez des combattants jouables tels que la geisha et ses attaques à distance ou le redoutable samouraï.

Maniez kunai, shuriken, lances, pierres et autres armes à distance ou de mêlée.

Revêtez protections et écharpes pour améliorer votre défense.

Obtenez des capacités spéciales et des boosts grâce aux âmes et aux plats que vous trouverez.

Utilisez des parchemins de tremblement, de foudre et de vision améliorée.

Développez votre village. Libérez des villageois pour réparer et améliorer des bâtiments tels que l’atelier du forgeron et l’officine du médecin clandestin.

Toujours plus loin, toujours plus loin

Foncez à travers des niveaux procéduraux et dessinés à la main.

La mort frappera comme l’éclair, mais vous reviendrez plus vite encore avec des améliorations permanentes.

Gravissez la Tour infinie et parcourez le Couloir infini sans jamais vous arrêter.

Remplissez votre journal de combat et balayez vos records.

Rejouez pour relever de nouveaux défis, dont un générateur aléatoire de niveaux.

Pixel art à la japonaise

Plongez dans la beauté nostalgique du pixel art rétro et admirez l’élégante brutalité d’un château en ruines, d’une forêt squelettique et de personnages folkloriques de la période d’Edo.