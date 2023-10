Nintendo vient d’annoncer que Super Mario Bros. Wonder connaît un excellent départ en Europe : il s’agit du jeu Super Mario qui s’est vendu le plus rapidement dans la région. Cette déclaration ne couvre que les ventes des trois premiers jours et inclut très probablement les ventes au détail et les ventes numériques.

Malheureusement, aucune donnée sur les ventes précise n’est fournie. Il s’agit tout de même d’une étape remarquable pour le jeu et la série Super Mario dans son ensemble, ce qui montre que la Nintendo Switch n’en a pas tout à fait fini avec les ventes records ! Pour rappel, avant Super Mario Bros. Wonder, le jeu Super Mario le plus rapidement vendu en Europe était Super Mario Odyssey (en 2017).