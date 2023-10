Saint-Ouen, France – 26 octobre 2023 – L’éditeur Just For Games et le studio de développement Little Sewing Machine en collaboration avec Meangrip Studios sont ravis d’annoncer leur participation à l’Épouvantable Halloween de Steam pour célébrer la saison la plus effrayante de l’année. À cette occasion, Bye Sweet Carole a réalisé un partenariat avec l’artiste Omri Koresh (connu pour son travail sur American McGee’s Alice: Asylum) pour créer un artwork glaçant de beauté.

Cette illustration dépeint Mr. Kyn et ses sinistres lapins enveloppant Lara Benton dans le monde de Corolla.

Les sinistres lapins

Les lapins du jeu sont intégralement noirs, et faits en goudron. L’origine de ces créatures est inconnue, mais ils sont étroitement liés à Mr. Kyn. En effet, il ouvre des portails ayant la faculté de les invoquer.

Pour fêter Halloween, Bye Sweet Carole a également dévoilé les premières images du gameplay de combat, mené avec l’aide de Mr. Baesie, le meilleur ami de Lara Benton, contre les lapins ayant envahi Corolla. Plus d’informations à propos de Mr. Baesie seront bientôt dévoilées.

À propos de Bye Sweet Carole :

Bye Sweet Carole est un jeu de suspense horrifique inspiré des plus grands films d’animation et créé par Chris Darril. (Série Remothered)

Préparez-vous à bondir dans le monde de Corolla et rencontrer les lapins qui l’ont infesté.

Situé au début des années 1900, la jeune Lana Benton, poussée par le terrifiant M. Kyn également connu sous le nom de « Old Hat », se retrouve propulsée dans un mystérieux jardin enchanté pour affronter des créatures menaçantes et perturbantes. Après avoir découvert plusieurs lettres d’un mystérieux anonyme, Lana décide de suivre la piste la plus récente de Carole Simmons, une fille du même âge qui aurait apparemment réussi à s’échapper de Bunny Hall, un orphelinat du XIXe siècle. Le bâtiment est maintenant infesté par une colonie de lapins sauvages capables d’ouvrir un portail dimensionnel vers le royaume de Corolla…

Caractéristiques principales :

🐰 Entamez un voyage horrifique à travers une sombre histoire se déroulant dans le monde fascinant de Corolla.

🐰 Immergez-vous dans un univers dessiné à la main, réalisé à l’aide de techniques cinématographiques inspirées des plus grands films d’animation.

🐰 Rencontrez une galerie de personnages excentriques, de votre fidèle ami M. Beasie à la chouette malfaisante Velenia, en passant par le terrifiant M. Kyn.

🐰 Transformez-vous en lapin et utilisez vos différentes formes pour surmonter les défis mortels qui vous attendent

Bye Sweet Carole sera disponible en 2024 sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series S|X.