Disponibles en formats physiques et numériques

Rotterdam, Pays-Bas, le 27 octobre 2023 – SOEDESCO a le plaisir d’annoncer que DESOLATIUM est disponible aujourd’hui. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de l’horreur cosmique avec ce titre d’aventure graphique point-and-click. Pour célébrer cette sortie de folie, découvrez en avant-première l’univers Lovecraftien du jeu dans une nouvelle bande-annonce de lancement.

DESOLATIUM est maintenant disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, en version physique et numérique, au prix de 29,99 €.

Entrez dans le monde de fascinant de DESOLATIUM et vivez une aventure graphique à la première personne en enquêtant sur l’étrange disparition d’un ami. Incarnez quatre personnages différents et découvrez un royaume regorgeant d’entités surnaturelles basées sur les mythes lovecraftiens. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, les joueurs influencent le cours des événements par chacun de leurs choix, ce qui leur permet d’empêcher d’autres meurtres ou d’éviter la fin du monde, parmi d’autres dénouements possibles.

Percez les secrets d’un monde d’horreur cosmique

S’inspirant du monde obsédant et énigmatique du mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft,DESOLATIUM plonge les joueurs dans une dimension où ils rencontreront des êtres d’un autre monde, des cultes mystérieux, des meurtres rituels et des révélations terrifiantes. En s’embarquant dans cette aventure graphique, les joueurs s’empêtreront dans une toile d’horreur cosmique qui remettra en question leur santé mentale et les obligera à s’interroger sur la nature même de l’existence.

Découvrez une aventure point-and-click primée

DESOLATIUM a reçu le prix du « Jeu le plus innovant » décerné par PlayStation et le prix du « Meilleur son » décerné par Gamepolis. Malgré ses mécanismes simples de point-and-click, le jeu offre une expérience unique et immersive de l’horreur grâce à ses niveaux élégants et complexes inspirés du monde réel. Son atmosphère sinistre est encore renforcée par la partition musicale exceptionnelle composée par Xabi San Martín, claviériste du groupe La Oreja de Van Gogh.

DESOLATIUM promet une expérience d’aventure graphique palpitante à la première personne.

Découvrez les vérités qui se cachent derrière un monde inspiré du mythe de Lovecraft.

Explorez des niveaux époustouflants basés sur des lieux réels à 360°.

Incarnez 4 personnages différents, chacun doté de mécanismes et de caractéristiques uniques.

Jouez à travers 14 chapitres avec de nombreux scénarios à explorer et à analyser.

Profitez d’une grande rejouabilité avec plusieurs fins possibles à découvrir.

Plongez dans un environnement visuellement stimulant, conçu dans le style d’une bande.dessinée, avec un son ambisonique (8D)