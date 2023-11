Après un beau mois d’octobre, le mois de novembre va être fou sur notre console hybride !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en novembre 2023, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Super Mario RPG (17 novembre)

Réunissez une improbable équipe de héros et embarquez-vous dans une quête rocambolesque pour réparer la route des Étoiles dans Super Mario RPG sur Nintendo Switch, maintenant localisé en français ! Arrêtez la sinistre bande de Forgeroi et faites la connaissance de personnages hauts en couleur, comme le mystérieux pantin Geno et Mallow, aussi moelleux que son cœur est grand. Bowser, qui fait encore des siennes, a enlevé la princesse Peach. Ni une, ni deux, Mario se met en route pour la libérer ! Mais alors que les deux rivaux s’affrontent au château de Bowser, une menace bien plus grave fait son apparition : Exor, l’épée géante. Exor fend le ciel, détruisant la route des Étoiles avant de venir s’abattre sur le château en un choc si violent que tout le monde se retrouve projeté au loin. À présent, Mario va devoir retrouver la princesse Peach et se faire de nouveaux alliés pour lever le voile sur les funestes projets d’Exor et de la bande de Forgeroi avant qu’il ne soit trop tard.

WarioWare: Move It! (3 novembre)

Remuez-vous avec WarioWare: Move It! sur Nintendo Switch ! Attrapez une paire de manettes Joy-Con et remuez-les (pas trop fort), donnez des coups de poings, dansez, ondulez, faites la révérence, et bien plus à travers plus de 200 mini-jeux qui s’enchaîneront à toute vitesse ! Il est aussi possible de jouer à deux avec une deuxième paire de manettes Joy-Con pour par exemple garder des trésors, ou faire tournoyer des moutons, ainsi que de jouer à quatre avec un Joy-Con par personne pour s’affronter dans la bonne humeur en mode Fiesta ou en jouant à des jeux de plateau… sauce Wario.

Fashion Dreamer (3 novembre)

Partagez votre style unique avec le monde entier ! Découvrez-vous une passion pour la mode et commencez une nouvelle vie d’icône du style dans Fashion Dreamer sur Nintendo Switch. Ici, dans le monde virtuel d’Eve, des personnes de tous horizons se réunissent pour partager leur sens de la mode. Eve est divisé en quatre zones qu’on appelle des cocons. Découvrez des rues modernes, des allées surélevées, un paysage urbain pop et futuriste, un monde fantastique tout en sophistication et un centre commercial proposant les toutes dernières tendances ! Explorez ce monde de mode à l’aide de personnages qu’on appelle des muses. Créez jusqu’à quatre muses et utilisez de nombreuses options de personnalisation pour leur donner l’apparence que vous voulez. Vous pouvez ensuite la modifier à tout moment dans le salon !

Persona 5 Tactica (17 novembre)

Suite à un incident étrange, les Voleurs fantômes errent dans un royaume bizarre où les habitants subissent une oppression tyrannique. Encerclés par un groupe militaire appelé les Légionnaires, ils courent un grave danger jusqu’à ce qu’une mystérieuse révolutionnaire nommée Erina les sauve et leur propose une offre alléchante en échange de leur aide. Quelle vérité peut bien se cacher derrière Erina et le marché qu’elle propose aux Voleurs fantômes ? Persona 5 Tactica propose une toute nouvelle histoire, le retour de personnages appréciés des fans et de nouveaux alliés et ennemis. Rejoignez le groupe et prenez part à une révolution émotionnelle dans ce jeu palpitant mêlant aventure et combat.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard (14 novembre)

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un RPG d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans l’univers des livres Harry Potter. Vous pouvez maintenant prendre le contrôle de l’action et vous retrouver au centre de votre propre aventure dans le monde des sorciers. Découvrez le Poudlard des années 1800. Forgez des alliances, combattez des mages noirs et façonnez le destin du monde des sorciers. Votre héritage vous appartient. Écrivez votre propre histoire.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R (2 novembre)

Le deuxième opus encensé par la critique de la série STAR OCEAN fait son retour avec STAR OCEAN THE SECOND STORY R. Remastérisé dans un style 2.5D unique où les personnages en 2D pixellisée évoluent dans des environnements en 3D, ce remake reprend tout ce qui a fait le succès du jeu original en y ajoutant quelques nouveautés ! Vous y trouverez de nouveaux systèmes de combat, un doublage intégral en anglais et en japonais, des musiques réorchestrées, une option de déplacement rapide et bien plus ! Découvrez la version ultime de ce JRPG classique remis au goût du jour, qui plaira autant aux néophytes qu’aux fans de longue date de la série.

Song of Nunu: A League of Legends Story (1ᵉʳ novembre)

Deux meilleurs amis, une aventure extraordinaire. Suivez Nunu et son meilleur ami Willump dans une aventure au cœur des terres glacées de Freljord. Découvrez le lien indestructible qui unit le petit garçon au yéti, lors d’un incroyable voyage à travers une région aussi magnifique que dangereuse. Vous y rencontrerez de nouveaux alliés et ferez face à des ennemis, dans une aventure qui mêle famille, amitié et magie. Song of Nunu: A League of Legends Story est une aventure narrative solo développée par Tequila Works. Plongez dans un récit immersif qui se déroule dans les steppes encore inexplorées de Freljord, où chaque pas enneigé vous rapproche un peu plus de la vérité sur le passé de Nunu et Willump.

NARUTO X BORUTO ULTIMATE NINJA STORM CONNECTIONS (17 novembre)

Les ninjas légendaires se rassemblent dans le nouvel opus de la série des STORM ! NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS est un jeu d’action/combat proposant des combats de ninjas frénétiques et deux modes histoire. De nouveaux personnages jouables rejoignent tous les personnages précédents de la série des STORM pour proposer un choix de ninjas plus large que jamais ! Faites votre choix parmi plus de 130 personnages jouables pour participer à d’intenses combats de ninjas ! En plus d’une nouvelle expérience de combat en réseau améliorée, la nouvelle fonctionnalité de mode Simple permet aux joueurs de réaliser plus facilement différents combos de ninjutsu. Que les joueurs soient débutants ou experts, tout le monde peut profiter de combats endiablés avec ses ninjas préférés.

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe (1ᵉʳ novembre)

Le simulateur de montagnes russes le plus vendu sur console vient de passer en version Deluxe ! Vous trouverez 80 nouveaux manèges et attractions, y compris de nouveaux manèges à thème saisonnier, ce qui porte le nombre total à 200 ! La nouvelle interface modernisée est superbe et facilite la construction de votre parc en utilisant les terrains de quatre environnements, dont les montagnes alpines, les canyons désertiques, la jungle tropicale et même un paysage lunaire. RCT Adventures Deluxe est un plaisir pour tous les âges, pour les joueurs qui aiment les simulations de parcs à thème et les fans qui aiment construire des montagnes russes. Le constructeur de montagnes russes intuitif vous permet de créer des montagnes russes sauvages, défiant la mort, qui se tordent et tournent, s’inclinent et tourbillonnent. Trois modes de jeu approfondis garantissent d’innombrables heures de jeu, notamment le mode Aventure, le mode Scénarios et le mode Bac à sable ouvert.

Gothic II Complete Classic (29 novembre)

La suite emblématique d’un RPG culte. Reprenez le fil de l’histoire du Héros anonyme dans Gothic II Complete Classic, la suite qui emprunte au premier volet tout ce qui a fait son succès… mais en mieux ! Découvrez-la pour la première fois sur Nintendo Switch™. Gothic II Complete Classic réunit le jeu de base et son extension, la Nuit des Corbeaux, pour la première fois sur console. Vous avez abattu la barrière magique et libéré les prisonniers de la Vallée des mines. À présent, les hors-la-loi qui sévissaient jadis dans les forêts et montagnes font parler d’eux aux abords de la capitale de Khorinis. La milice, trop dégarnie, ne peut rien contre eux. Hors de la ville, les brigands font la loi.

Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte (2 novembre)

Avec votre équipe de choc et l’aide du SchtroumpfoMix, libérez le village des Schtroumpfs de l’emprise de la Pierre Verte ! Le Schtroumpf Bricoleur a créé une invention révolutionnaire : le SchtroumpfoMix ! Il doit cependant trouver un ingrédient clé pour améliorer son invention, la Pierre Verte, qui est en possession de Gargamel. Le Schtroumpf Bricoleur et son équipe partent alors en mission chez Gargamel pour récupérer la fameuse pierre dans son laboratoire, mais une erreur provoque l’explosion de celle ci et l’éparpille dans le pays Maudit. En plus d’avoir relâché dans la nature ses pouvoirs hors de contrôle permettant de copier et de décomposer la matière, la Pierre Verte a libéré le maléfique Stolas , un fléau d’un nouvel ordre bien décidé à faire régner la terreur. Une équipe de choc composée de 4 Schtroumpfs va alors partir à l’aventure à travers différents téléporteurs pour récupérer les fragments de la Pierre Verte et la reconstituer avant que celle ci plonge le monde dans le chaos. Bien équipés, les Schtroumpfs pourront compter sur le SchtroumpfoMix et sur un allié inattendu… Gargamel !

My Time at Sandrock (2 novembre)

Voyagez dans la communauté du désert de Sandrock et endossez le rôle d’un nouveau bâtisseur. Utilisez vos outils pour collecter des ressources, construire des machines et transformer votre atelier désaffecté en une usine de production bien huilée afin de sauver la ville de la ruine ! Le destin du monde repose entre vos mains. Reconstruisez la communauté, combattez des monstres, découvrez des technologies perdues, trouvez l’amour parmi les habitants de la ville et détendez-vous avec des mini-jeux et de l’artisanat. Le choix vous appartient dans My Time at Sandrock.

Football Manager 2024 Touch (6 novembre)

Produit de deux décennies de dévouement et d’innovation pour accomplir notre vision d’une authenticité footballistique totale, Football Manager 2024 fera ses grands débuts sur la scène mondiale le 6 novembre. La 20ᵉ édition de la franchise emblématique de Sports Interactive™ et SEGA© représente également une étape importante pour le studio et la famille élargie de SEGA, puisqu’elle marque nos débuts officiels au Japon. La possibilité inédite de transférer les carrières* depuis Football Manager 2023, FM23 Console et FM23 Touch n’est que l’une des nouveautés marquantes de cette année. Influencé par les perpétuelles évolutions du monde du football ainsi que par les éclairages pertinents d’experts, issus de partenariats inédits ou existants, ce nouvel épisode profitera de nombreuses autres innovations.

SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE (14 novembre)

Voici Super Crazy Rhythm Castle ! Un mash-up coopératif à énigmes comme vous n’en avez jamais vu. Trouvez ensemble des solutions créatives tout en conservant votre combo. En solo ou en groupe avec trois amis au maximum… serez-vous capable de conquérir le château ?

DYSCHRONIA: Chronos Alternate Definitive Edition (23 novembre)

DYSCHRONIA: Chronos Alternate est un jeu vidéo de rôle et de mystère développé par MyDearest et publié par Sega. Il est sorti le 22 décembre 2022 sur Windows et PlayStation 4. Le jeu se déroule dans un monde de science-fiction où les humains peuvent voyager dans le temps. Le joueur incarne Akari, une jeune femme qui est chargée d’enquêter sur un mystérieux incident qui se produit dans la ville de Chronos. Le jeu est présenté sous la forme d’une visual novel avec des éléments de point-and-click. Le joueur explore la ville de Chronos et interagit avec les différents personnages du jeu. Le joueur peut également utiliser le Chronoshift, une capacité qui permet de voyager dans le temps, pour résoudre des énigmes et découvrir de nouveaux secrets.

The Walking Dead : Destinies (17 novembre)

Revivez les moments critiques des quatre premières saisons de la série culte d’AMC The Walking Dead dans ce jeu d’action-aventure à la troisième personne où vous contrôlez le déroulé de l’histoire. Choisirez-vous Rick ou Shane pour diriger le groupe ? Ferez-vous du Gouverneur un ennemi ou le rallierez-vous à votre cause ? À vous de choisir. Incarnez Rick Grimes alors qu’il se réveille seul dans un hôpital entouré de morts. Rassemblez vos alliés et combattez l’apocalypse des marcheurs dans les lieux emblématiques de The Walking Dead, comme Atlanta, la ferme de la famille Greene, la prison et Woodbury. Dans des moments cruciaux où les choix sont déterminants, vous façonnerez à jamais le destin de votre équipe de personnages de la série. Héros et méchants, vivants et morts, c’est à vous de décider si vous voulez suivre le cours de l’histoire ou tracer votre propre voie dans l’univers de The Walking Dead d’AMC.

Let’s Sing 2024 Hits Français et Internationaux (7 novembre)

Let’s Sing 2024 propose une expérience de karaoké inoubliable. Profite des derniers tubes et grands classiques qui te feront chanter à pleins poumons. Risque-toi sous le feu des projecteurs dans le tout nouveau mode Career et deviens une star. En tant que VIP, tu pourras mettre ta voix à l’épreuve sur plein de chansons supplémentaires en ligne. Participe à des événements saisonniers en ligne en solo ou avec des amis comme la Let’s Sing Fest et rejoins des joueurs du monde entier dans la grande fête du karaoké. Avec une sélection de 40 morceaux célèbres, profite des derniers tubes et de grands classiques de la chanson. Chante à pleins poumons sur « When You’re Gone » de Shawn Mendes, « Dynamite » de BTS, « Million Dollar Baby » d’Ava Max ou encore « abc (nicer) » de GAYLE. Découvre ou redécouvre des chansons françaises comme « Secret » de Louane, « Libre » d’Angèle ou « La Tribu de Dana » de Manau ! À toi de choisir !

Air Twister (10 novembre)

Envolez-vous avec Air Twister, le tout nouveau rail shooter de Yu Suzuki, le légendaire développeur de jeux d’arcade ! Incarnez la princesse Arch et défendez sa planète natale, AIR, contre une invasion à grande échelle du Vanguard. Comme dans la célèbre série de jeux Space Harrier de Suzuki, vous rencontrerez une vaste gamme d’ennemis originaux, ainsi que des boss coriaces. Mais n’ayez crainte : vos montures ailées et votre arbalète lance-missiles à tête chercheuse vous aideront à les neutraliser. Découvrez différentes sortes d’améliorations d’armes et de coups spéciaux à débloquer après chaque run. Vous pourrez aussi mesurer votre talent dans les nombreux autres modes de jeu, comme Turbo ou Boss Rush. Vos envolées dans le ciel des nombreux univers magnifiques du jeu se feront au son de la bande originale envoûtante opéra rock composée par le célèbre artiste néerlandais Valensia.

KarmaZoo (14 novembre)

KarmaZoo encourage l’entraide, la coopération, et la satisfaction d’avoir effectué une bonne action… même quand la situation dégénère. Tissez des liens authentiques en ligne avec de parfaits inconnus, partagez des moments uniques, et collaborez pour récolter la ressource la plus précieuse qui soit : le Karma.