Evoland 10th Anniversary Edition sera disponible sur Playstation 4 et Nintendo Switch le 29 décembre 2023.

Saint-Ouen, France – 2 novembre 2023 : Selecta Play, le développeur Shiro Games et Just For Games sont ravis d’annoncer la sortie en fin d’année d’une édition physique collector célébrant le dixième anniversaire de la saga de jeux Evoland.

Contenant les jeux Evoland et Evoland II, cette nouvelle édition pour Playstation 4 et Nintendo Switch fêtera comme il se doit l’anniversaire de la série avec de superbes objets de collection.

À propos de Evoland 10th Anniversary :

Evoland Legendary Edition vous fait profiter de deux excellents jeux de rôle uniques, dont le style graphique et le gameplay évoluent au fil de votre progression dans le jeu !

Pleine d’humour et de références à des jeux emblématiques, la série des Evoland propose une aventure épique et extraordinaire, qui se démarque clairement de tous les jeux que vous connaissez.

L’ensemble de l’édition est présenté dans un coffret spécial avec le logo du 10e anniversaire sérigraphié sur le couvercle. En l’ouvrant, vous découvrirez un élégant emballage en forme de coffre.

À l’intérieur de ce coffret exquis, vous découvrirez une boîte de présentation contenant quatre pièces commémoratives : une pour chacun des protagonistes masculins et féminins des jeux Evoland.

Il comprend également une carte postale avec une magnifique illustration, ainsi qu’un code de téléchargement pour la bande originale.

L’édition contient de surcroît un certificat d’authenticité.

De plus, vous trouverez une collection de grands autocollants représentant tous les logos des jeux, y compris le plus récent logo officiel de cette édition exclusive.

Caractéristiques principales :

Inspiré par de nombreuses licences cultes qui ont marqué l’histoire des jeux de rôle, Evoland vous fera voyager, des graphismes monochromes à la 3D, et des batailles au tour par tour aux combats de boss en temps réel, le tout avec une bonne dose d’humour et de références à des jeux emblématiques.

Le style graphique d’Evoland 2 change tandis que vous voyagez dans le temps, et son gameplay évolue au fil de l’aventure.

Vous serez amené à traverser différentes époques et même à changer le cours de l’histoire du monde.

