Nintendo vient d’annoncer qu’un nouveau film live-action pour The Legend of Zelda est en cours de développement.

Comme pour le film Super Mario Bros., Shigeru Miyamoto est de la partie et sera producteur. Avi Arad, président d’Arad Productions Inc. sera également producteur. Nintendo et Arad Productions produiront conjointement le film The Legend of Zelda.

Le film sera cofinancé par Nintendo et Sony Pictures Entertainment Inc. et financé à plus de 50 % par Nintendo. Sony Pictures Entertainment Inc. sera chargé de la distribution en salles.

Nintendo a déclaré aujourd’hui dans un communiqué : « En produisant elle-même des contenus visuels de sa propriété intellectuelle, Nintendo crée de nouvelles opportunités pour permettre à des personnes du monde entier d’accéder au monde du divertissement qu’elle a construit, par d’autres moyens que ses consoles de jeu dédiées. En s’impliquant profondément dans la production de films dans le but de faire sourire tout le monde par le biais du divertissement, Nintendo poursuivra ses efforts pour produire des divertissements uniques et les offrir au plus grand nombre ».

Miyamoto a par ailleurs ajouté : « Je m’appelle Miyamoto. Cela fait plusieurs années que je travaille sur le film en prises de vue réelles de The Legend of Zelda avec Avi Arad-san, qui a produit de nombreux films à grand succès. J’ai demandé à Avi-san de produire ce film avec moi, et nous avons maintenant officiellement commencé le développement du film avec Nintendo elle-même fortement impliquée dans la production. Il faudra du temps avant qu’il ne soit achevé, mais j’espère que vous serez impatients de le voir ».

Aucune autre information n’a été annoncée.

