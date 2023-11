Attendez-vous à l’inattendu dans Super Mario Bros. Wonder, ayez de nouveaux éclairs de génie dans Le retour de Détective Pikachu, affrontez une nouvelle fois Dr. Eggman dans Sonic Superstars, et bien plus ! Voici un aperçu des titres qui sont arrivés en octobre sur le Nintendo eShop.

Les jeux présents :

-Super Mario Bros. Wonder

-Sonic Superstars

-Just Dance 2024 Edition

-Dave the Diver

-Le retour de Détective Pikachu

-Headbangers : Rhythm Royale

-Borderlands 3 Ultimate Edition

-Wargroove 2