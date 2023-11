Nos amis nippons pourraient bientôt avoir l’opportunité de se procurer un nouveau double pack de jeux Nintendo Switch.

Comme on peut le voir sur des sites japonais tels que Yodobashi et Rakuten, un double pack de Super Mario Bros. Wonder et Pikmin 4 est apparemment en cours d’impression au Japon. Bien que la boîte n’ait pas été dévoilée, nous savons d’après le listing que le pack comprendra une copie des deux jeux, ainsi qu’une paire d’autocollants originaux. Le listing indique que ce double pack sera lancé le 6 décembre 2023.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore si ce double pack sera également commercialisé dans d’autres parties du monde. Restez à l’écoute pour plus d’informations à ce sujet.