Gravity Circuit est sorti le 13 juillet 2023 sur toutes les consoles actuelles, il a été édité par Plug In Digital Games et développé par Domesticated Ant Games. Plug In Digital. PID Game est un éditeur assez actif puisqu’il a plusieurs projets en cours (Tacape, Wisper et bien d’autre), ils ont été créés en 2020 et ils sont situés à Montpellier. Et oui, il s’agit bien d’un éditeur indépendant français. Ils sont relativement petit puisqu’ils sont une équipe de 14 personnes. Malgré tout, ils ont beaucoup de mérites avec des jeux comme la série Knights of Pen and Paper, Ghost of a Tale et Alba : A Wildlife Adventure. Domesticated Ant Games est une petite équipe de développeur Finlandais crée en 2021, ils n’ont actuellement accompli que Gravity Circuit à l’heure actuelle, sachant que le développement a commencé en 2021. Pour l’instant ils n’ont pas encore de futur projet après leur premier jeu, ils ont des éditions « Deluxe » sur Pix’n’love si ça vous intéresse de vous l’acquérir sous un format « unique »

Il était une fois, un Mega man like absolu

Il y a fort longtemps, un vaisseau appelé l’Arc a été découvert, malheureusement il a apporté la mort et la désolation à cause d’un groupe nommé « l’armée virale » et ainsi commença la guerre nommée « le Conflit ». Le Corps des Gardiens était une équipe de 9 gardiens ayant obtenus le pouvoir des Circuits et le combat mettra fin à tous ces gardiens sauf 1, le Circuit gravitationnel, qui est revenu à moitié mort. Le peuple voulait ramener le seul gardien survivant sans succès, celui-ci restant sans vie pour les années à suivre. Des dizaines d’années plus tard et sans trop d’explication l’armée virale est revenue à la vie, seul un miracle pourra les sauver… Le Circuit gravitationnel se relève pour combattre à nouveau…

L’histoire est très simple et si vous avez déjà joué à un Mega man X ou Mega man Zero vous saurez exactement comment va se passer la suite des événements. Au-delà de ça il y a une petite touche d’humour agréable à suivre, quelques péripéties prévisibles et quelques personnages qui ne sont pas développés. Après l’histoire reste anecdotique comparé à ce qu’il propose en termes de gameplay et de level design.

Un robot de combat prêt à botter des fesses en acier

Vous contrôlez le Circuit gravitationnel, un robot dopé de capacités de corps à corps assez puissantes. Vous aurez une barre de vie et une barre d’énergie de rupture rechargeable dont vous aurez 2 charges au début du jeu.

Les barre d’énergie sont récupérables en détruisant un ennemi qui lâchera une sorte d’emblème rouge/blanc rechargeant une barre en pourcentage, dès que la jauge arrive à 100% votre énergie de rupture se rechargera de 1 point.

Vos capacités sont les suivantes, coup de poing enchainé (B), coup de poing au sol (B + stick bas) coup de pied sauté depuis le sol (B + stick haut), coup de poing dans les airs (sauter + B), Coup de pied en piqué (sauté + B + stick vers le bas ou en diagonale bas) et un grappin (ZR + une direction). Les différents coups infligent des dégâts et vous pourrez même rebondir sur les ennemis pour enchaîner entre combat et plate-forme. Le grappin fait des dégâts, mais surtout il vous permet de s’accrocher aux murs et de se balancer pour vous déplacer en toute aisance. Vous pourrez marcher et courir à toute allure, d’ailleurs vous n’êtes absolument pas obligé de courir puisque votre humble serviteur avait oublié que cette commande existait pendant la durée entière du jeu. Pour finir vous aurez des coups spéciaux, vous les récupérez en battant les différents boss et ça vous demandera d’utiliser votre 1 barre d’énergie pour les utiliser, vous devrez bien les choisir vu que vous pourrez seulement en équiper 4 à la fois.

Les coups spéciaux ne seront pas nécessaires pour finir un niveau, tout de même ils donneront un gros avantage contre les boss et certains coups auront leurs utilités dans les niveaux (il y a 20 coups spéciaux différents). Il y a les capacités passives qui seront donnés par l’infirmière du Hub, vous pourrez en équipez 3 qui seront extrêmement utiles, mais pas obligatoire puisqu’il faut forcément sauver les civils dans les niveaux qui donne des pièces spéciales pour les acheter. Elles vous donneront un double saut, être invulnérable lors de glissade ou encore ramasser les objets tombés à proximité, c’est bien pratique. Pour obtenir ces coups spéciaux ou les passifs il faudra les payer, pour obtenir l’argent il faudra terminer les différents niveaux de certaines façons ou tuer des ennemis qui en donnent un peu. Les objectifs à effectuer dans un niveau sont les suivants : vous pourrez terminer rapidement un niveau, tuer tous les ennemis possibles, sauver tous les civils éparpillés dans chaque niveau, recevoir un minimum de dégât.

Les différents passifs et coup spéciaux sont vraiment utiles, vous pouvez vous en passer ou en abuser totalement après il faut l’avouer que vous allez prioriser ceux comme le double saut qui est juste tout le temps utilisable, mais il existe plein de façon de jouer avec ses passifs et ses coups spéciaux.

Le combat et les phases de plate-formes s’enchaînent parfaitement, c’est même très satisfaisant de massacrer ses ennemis en combat et les phases de plate-formes sont uniques avec chaque niveau qui essaye quelque chose de différent.

Un monde de robot très bien pensé

Les différents niveaux ont tous un thème assez clair et il rentre dans le thème du circuit que vous allez affronter à la fin du niveau.

Chaque niveau à ses pièges et ennemis propre à lui, beaucoup d’ennemis ont des designs identiques à quelques détails près, mais ils opèrent de façon très différente vous obstruant le passage intelligemment. Il faudra même apprendre le pattern de certains pièges et ennemis pour éviter une mort si vite arrivée en fonçant tel un sourd dingue, même avec les objets pour récupérer vos points de vie qui tombent rarement. Heureusement le jeu a pensé a tout avec les passifs et coups spéciaux qui peuvent permettre de passer en force, ce qui peut être délicat quand on ne maîtrise pas le jeu. Vous pourrez aussi fouiller de fond en comble pour trouver les passages secrets menant à des améliorations de votre barre de vie ou d’énergie, trouver des civils pour finir le jeu à 100% (8 par niveau). C’est peut-être un peu léger en termes de « secret » vu qu’ils sont relativement faciles à voir si on ouvre bien les yeux.

Vous aurez plusieurs checkpoints pendant un niveau et, en payant une certaines somme, vous pourrez récupérer tous vos points de vie ainsi que toutes vos barres d’énergie. Telle un Mega man (encore) vous passerez une première porte et une seconde porte avec au milieu un checkpoint avant d’affronter le boss qui utilise généralement des éléments déjà rencontrés au cours du niveau. Chaque boss aura 2 phases minimum, une première phase normale puis après avoir perdu une barre de vie entière il lancera son attaque ultime le rendant invincible momentanément. Cela changera tous ses coups de base, le rendant plus redoutable, mais ils ne sont pas trop difficiles si vous observez bien leurs patterns plus ou moins difficiles.

La SNES serait fier de voir ça

Un jeu pixel art qui est maîtrisé avec des animations nombreuses, elles-même superbement bien réalisées, il n’y a rien à dire : si vous aimez vos pixels de Super Nintendo, vous aimerez ceux-ci également. Les musiques sont assez mémorables, elles sont dynamiques et accompagneront vos combats et votre course au cours des niveaux, même celles relativement calmes sont excellentes. Elles sont toutes très bien choisies à la situation et le jeu se permet même de se mettre sous silence quand c’est nécessaire, pour ne pas mâcher nos mots c’est absolument génial.

Tu t’amuses tellement que c’est déjà fini…

Tout était si beau et si fantastique, malheureusement le plaisir est de courte durée : à peine 4h-5h seront largement suffisante pour finir le jeu tout court et maximum 6h-9h pour le 100%. Pour effectuer le 100% il faudra obtenir les 64 civils répartis par 8 dans chaque niveau, obtenir les 40 passifs et coups spéciaux (20 chacun), obtenir toutes les améliorations de vie et d’énergie de rupture. Aussi vous devrez compléter le compendium de recherche où vous aurez les informations sur les différents ennemis et alliés, chaque ennemi détruit a une chance de lâcher une puce pour les ajouter au compendium et parler aux alliés vous donnent leurs puces (80 puces). Il y aura des succès intégrés dans le jeu et il faudra tous les faire individuellement : ça peut être ne perdre aucun PV dans un niveau comme trouver une salle secrète, vous pourrez les consulter auprès d’un robot dans le HUB.

Malgré sa courte durée vous aurez plusieurs modes de difficulté (facile, normal et difficile) et si vous finissez le jeu vous aurez un new game + et un mode circuit +.

Le new game + permet de garder tous ses anciens coups spéciaux, passifs et améliorations de vie ou d’énergie.

Le mode circuit + change légèrement le jeu, vous pourrez utiliser les coups spéciaux avec l’énergie de rupture et aussi avec vos propres points de vie ce qu’il n’était pas possible avant (vous récupérez tous vos améliorations comme le new game +).

Les modes de jeu supplémentaires sont sympas mais n’augmenteront pas forcément la durée de vie. Si vous souhaitez faire durer le jeu, faites le mode difficile, il tiendra plus longtemps que 5h.

Conclusion 7.4 /10 Gravity circuit est vraiment un Mega man like à 200%, toutes les mécaniques proviennent de la série Mega man, Mega man X ou même Mega man Zero, c'est une lettre d'amour avec ses nombreuses qualités. L'histoire est correcte avec ses dialogues alternant les phases loufoques et plus sombre. Le gameplay est très complet et il permet de jouer de plusieurs façons différentes avec ses coups spéciaux, ses passifs ainsi que les nombreuses capacités de base du Circuit gravitationnel. Le level design est très intéressant et il utilise bien toutes ses ressources pour vous obliger à être attentif. Les graphismes sont incroyables et ses animations aussi, même ses menus sont stylés. Les musiques s'écoutent à titre individuel et elles sont superbement bien placées. La courte durée de vie est bien dommage même avec ses différentes difficultés ou ses modes de jeux supplémentaires. Gravity circuit est incroyable peut-être que sa durée de vie courte en décevra certains, le plus gros défaut serait qu'il est littéralement un jeu Mega man avec d'autres personnages ne lui donnant pas une identité totalement unique, mais ça reste un excellent jeu tout de même. LES PLUS C'est une lettre d'amour à tous ceux qui aime Mega man (mais)

C'est une lettre d'amour à tous ceux qui aime Mega man (mais) La formule plate-forme + combat est véritablement réussie

La formule plate-forme + combat est véritablement réussie C'est un pixel art de toute beauté

C'est un pixel art de toute beauté Même les menus sont bien pensés et ils sont travaillés graphiquement

Même les menus sont bien pensés et ils sont travaillés graphiquement Les boss sont stylés et uniques

Les boss sont stylés et uniques Le grappin est utile dans toutes les situations

Le grappin est utile dans toutes les situations Il y a beaucoup de façon jouer selon les capacités spéciales et les passifs utilisés

Il y a beaucoup de façon jouer selon les capacités spéciales et les passifs utilisés L'histoire est sympa à suivre (mais) LES MOINS (mais) C'est un peu trop inspiré de la série Mega man

(mais) C'est un peu trop inspiré de la série Mega man Une durée de vie trop courte malgré des modes de jeu supplémentaires

Une durée de vie trop courte malgré des modes de jeu supplémentaires Le 100% n'est pas le défi qu'on espérait

Le 100% n'est pas le défi qu'on espérait (mais) l'histoire est ultra prévisible

