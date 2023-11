Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 9 au 15 octobre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Alors que Super Mario Bros. Wonder fonce pépère vers son 1ᵉʳ million au Japon, mais les sorties de la semaine sont tristounettes. Le 2ᵉ est Fashion Dreamer avec 30k, ce qui calme direct le nouveau WarioWare qui fait plus de deux fois moins de ventes que le précédent sorti l’an dernier. Les ventes physiques de WarioWare : Move it ! sont les deuxièmes plus mauvaises de la série au Japon, juste devant le jeu Wii U.

Par contre, la sortie de Star Ocean : The 2nd Story R (environ 50.000 ventes hors dématérialisé) est un très beau succès, loin devant Star Ocean : The Divine Force (44.000). Comme quoi, faire sans la Switch de nos jours, ce n’est pas la bonne idée.

01./01. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 108.449 / 910.259 (-34%)

02./00. [NSW] Fashion Dreamer <ETC> (Marvelous) {2023.11.02} (¥5.980) – 30.884 / NEW

03./00. [NSW] WarioWare: Move It! <ETC> (Nintendo) {2023.11.03} (¥4.980) – 29.584 / NEW

04./00. [NSW] Star Ocean: The Second Story R <RPG> (Square Enix) {2023.11.02} (¥5.980) – 28.850 / NEW

05./18. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 15.933 / 7.565.970 (+620%)

06./00. [PS5] Star Ocean: The Second Story R <RPG> (Square Enix) {2023.11.02} (¥5.980) – 14.367 / NEW

07./06. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 10.158 / 940.696 (+28%)

08./05. [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch <TBL> (Takara Tomy) {2023.10.06} (¥6.000) – 7.974 / 71.388 (-13%)

09./00. [PS4] Star Ocean: The Second Story R <RPG> (Square Enix) {2023.11.02} (¥5.980) – 7.360 / NEW

10./04. [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 # <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2023.10.20} (¥8.164) – 6.325 / 96.182 (-49%)

Coté hardware, la Nintendo Switch règne toujours en maitre avec même une belle hausse cette semaine sans « sorties majeurs » et s’approche des 100k. La Ps5 s’écroule avant la sortie du modèle Slim, qu’il ne faut surtout pas nommer Slim, qui arrive la semaine prochaine.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 93.252 | 66.161 | 90.478 | 3.424.247 | 3.733.155 | 31.148.294 | | XBS # | 4.737 | 3.301 | 3.113 | 126.539 | 250.126 | 524.934 | | PS4 # | 1.306 | 1.006 | 257 | 62.655 | 979 | 9.480.422 | | PS5 # | 1.217 | 2.933 | 13.274 | 2.144.997 | 856.588 | 4.522.386 | | 3DS # | 24 | 23 | 31 | 2.871 | 9.857 | 24.600.768 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 100.536 | 73.424 | 107.153 | 5.761.309 | 4.850.705 | 71.469.386 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 1.090 | 2.717 | 12.014 | 1.872.377 | 766.912 | 3.932.322 | | PS5DE | 127 | 216 | 1.260 | 272.620 | 89.676 | 590.064 | | XBS X | 2.332 | 2.903 | 450 | 59.819 | 93.715 | 232.230 | | XBS S | 2.405 | 398 | 2.663 | 66.720 | 156.411 | 292.704 | |NSWOLED| 58.932 | 53.381 | 74.895 | 2.424.885 | 2.150.935 | 5.996.897 | | NSW L | 23.627 | 6.580 | 1.714 | 454.343 | 494.263 | 5.558.037 | | NSW | 10.693 | 6.200 | 13.869 | 545.019 | 1.087.957 | 19.593.360 | | PS4 | 1.306 | 1.006 | 257 | 62.655 | 979 | 7.904.699 | |n-2DSLL| 24 | 23 | 31 | 2.871 | 9.857 | 1.205.823 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+