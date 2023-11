Le jeu indépendant à succès The Outer Wilds a été annoncé sur Nintendo Switch il y a un certain temps il y a quelques années, mais depuis, c’est silence radio autour de cette annonce et de la sortie du jeu, sauf pour annoncer que oui, le jeu est toujours prévu sur Nintendo Switch (comme ici).

Aujourd’hui, on apprend que des nouvelles pourraient arriver, et ce, grâce au leaker plutôt fiable qu’est Pyoro. Le leaker a teasé sur la plateforme de médias sociaux X (ex-Twitter) que « Finalement, nous serons en mesure de griller quelques marshmallows sur la Switch ». On ne sait pas encore quand cela arrivera, mais on peut espérer que des informations sur Outer Wilds apparaîtront bientôt.

Finally we will be able to roast some marshmallows on the switch. — Pyoro W (@Pyoro_X) November 13, 2023

Outer Wilds est un jeu d’exploration indépendant sorti en 2019, développé par Mobius Digital et édité par Annapurna Interactive. Il offre une expérience unique, mêlant exploration spatiale, mystère et narration non linéaire. Le jeu se déroule dans un système solaire compact où les joueurs incarnent un astronaute explorant les mystères de l’univers. L’élément central du jeu est la boucle temporelle de 22 minutes. À chaque nouvelle partie, les joueurs se retrouvent dans leur camp de base et découvrent que le soleil du système solaire va exploser dans ce laps de temps. Cette contrainte temporelle incite les joueurs à utiliser efficacement leur temps pour explorer les différentes planètes, découvrir des indices, et comprendre les mystères de cette galaxie avant que le cycle ne se termine.

Chaque planète possède son propre environnement, ses secrets et ses dangers. Les joueurs utilisent leur jetpack et leur vaisseau spatial pour se déplacer entre les différents mondes, résolvant des énigmes, apprenant l’histoire des civilisations disparues et récoltant des informations cruciales pour comprendre le mystère entourant la disparition de ces anciennes espèces. L’exploration n’est pas linéaire, les joueurs sont libres de choisir leur propre chemin et de découvrir les éléments de l’histoire à leur rythme. Les indices et les découvertes faites sur une planète peuvent fournir des pistes pour explorer d’autres lieux et résoudre des énigmes interconnectées. La narration est principalement visuelle et environnementale, ce qui signifie que les joueurs doivent observer attentivement leur environnement pour comprendre l’histoire et les mystères du jeu.

Présentation de The Outer Wilds

Nommé Game of the Year 2019 par Giant Bomb, Polygon, Eurogamer et The Guardian, acclamé par la critique et récompensé par de nombreux prix, Outer Wilds est un jeu mystérieux en monde ouvert, mettant en scène un système solaire piégé dans une boucle temporelle infinie.

Bienvenue dans le programme spatial ! Vous êtes la nouvelle recrue de Outer Wilds Ventures, un récent programme spatial qui enquête sur un étrange système solaire en évolution permanente.

Les mystères du système solaire… Qu’est-ce qui se cache au cœur du sinistre Dark Bramble ? Qui a bâti les ruines extraterrestres sur la Lune ? Est-il possible de stopper la boucle temporelle infinie ? Des réponses vous attendent dans les étendues spatiales les plus dangereuses.

Un monde qui évolue au fil du temps Les planètes de Outer Wilds sont pleines de lieux cachés qui évoluent au fil du temps. Visitez une cité souterraine avant qu’elle ne soit ensevelie sous le sable, ou explorez la surface d’une planète qui s’effrite sous vos pieds. Chaque secret est protégé dans des environnements dangereux et soumis à des catastrophes naturelles.

Utilisez du matériel d’exploration intergalactique ! Enfilez vos bottes d’exploration, vérifiez vos réserves d’oxygène et préparez-vous à vous aventurer dans l’espace. Utilisez toute une gamme de gadgets uniques pour sonder l’environnement, suivez des signaux mystérieux, déchiffrez une langue extraterrestre ancienne et faites rôtir vos boules de guimauve à la perfection.