Gothic Classic sorti le 28 septembre 2023 édité par THQ Nordic et développé par Pyranha Bytes. À l’origine le jeu est sorti le 10 mars 2001 toujours développé par Pyranha Bytes, mais il était développé par Xicat Interactive. THQ Nordic présent depuis longtemps, c’est un éditeur autrichien qui s’est créé en 2011 s’appelant Nordic Game et après l’acquisition de la marque THQ en 2014, ils changeront de nom en 2016 pour THQ Nordic. Le développeur et éditeur THQ (crée en 1990) disparaitra définitivement en 2013 à la suite de sa faillite en 2012 et il n’y a pas d’anciens de THQ qui font partie de THQ Nordic, ils n’ont rien à voir à part la marque.

Un monde plein d’histoire à découvrir

Le roi de Myrtana à conquérir toutes les terres et personne ne résiste à son armée. Malheureusement les orcs sont arrivés dans les terres massivement et démarrant une guerre entre humains et orcs. Pour survivre à l’assaut l’armée doit se fournir en quantité colossale d’arme pour faire face à la menace. Le roi décida d’envoyer toute personne qui ne respecte la loi dans l’immense colonie pénitentiaire de Khorinis afin d’extraire le si précieux minerai pour forger les outils de la guerre.

La zone a été renommée « la Colonie », elle est encerclée par une barrière magique, une sphère de deux kilomètres isolant la colonie pénale du monde extérieur. La barrière peut être traversée de l’extérieur vers l’intérieur, mais une fois dedans, impossible d’en ressortir. Les prisonniers sont envoyés dans la barrière pour récupérer le précieux minerai et le peuple a provoqué une révolte provoquant la division dans La Colonie. La Colonie s’est retrouvée divisée en trois factions rivales, et le roi a été forcé de négocier pour obtenir son minerai dans ces heures sombres.

Vous êtes un prisonnier sans nom et vous allez subir le même destin que bien d’autre dissidents, mais l’intervention d’un mage de feu qui vous fournit une lettre à donner aux grands magiciens de feu de la faction du vieux camp. Après avoir accepté cette tâche vous êtes balancés à l’intérieur de la barrière.

L’histoire est suffisamment intéressante, vous aurez de nombreuses quêtes annexes pour comprendre les conditions de vie dans la Colonie. Certains choix pourront être regrettables rendant son monde assez vivant vu qu’on ne s’en rendra pas forcément compte qu’ils influenceront votre futur.

Il n’est pas forcément obligatoire de comprendre l’histoire entière pour apprécier son récit, puis ça commence fort vous devrez rejoindre l’un des trois factions (c’est obligatoire) et votre aventure divergera à partir de ce moment-là.

Les interactions avec PNJ ne sont pas forcément très naturelles avec des questions un peu bateaux rendant le charisme de votre héros assez questionnable. En revanche, vous aurez 2 à 3 façons de résoudre certaines quêtes bien que la violence soit souvent la solution la plus simple…

Tous les dialogues sont doublés ce qui n’est pas une mince affaire surtout pour l’époque et si vous voulez en savoir plus sur l’univers du jeu vous aurez vos lots de tomes à trouver qui expliquent tout ça comme la série The Elder Scroll.

Je frappe, je cours et je me défends

Votre arsenal de coups n’est pas ultra varié, vous pourrez sauter, trottiner dans n’importe quelle direction, taper avec vos armes de façons différentes selon comment vous bougez, utiliser de la magie et vous mettre votre garde. Vous pouvez interagir avec les PNJ en choisissant divers dialogues plus ou moins intéressants selon si un PNJ nommé ou un PNJ avec un titre quelconque (mineur, garde, ombre, etc.).

Évidemment vous pourrez récupérer divers objets se trouvant dans des coffres généralement, certains sont plus puissants que d’autres nécessitant d’avoir certaines statistiques pour les utiliser.

Les statistiques sont la force, la dextérité et la magie, en gros si vous utilisez une arme au corps à corps il faut de la force, pour utiliser un arc il faut de la dextérité et la magie permet d’utiliser les magies apprises en augmentant la quantité de mana disponible.

Vous pourrez monter de niveau et obtenir 10 points de compétences à chaque montée de niveau, cela vous permettra d’obtenir de nouvelles compétences et une meilleure maitrise d’arme.

Les compétences disponibles sont discrétion (pour s’accroupir lentement), acrobate (pour faire des sauts plus importants) et d’autres. Vous aurez une maîtrise d’arme sur les armes à 1 main ou à 2 mains, sur les arcs et les arbalètes qui auront de base le statut incompétent et ils pourront évoluer en entrainer puis en maître. Pour apprendre les capacités ou de la maitrise, vous devrez trouver un maitre et payer en minerai une certaine somme.

La préparation est plus ou moins compliquée, mais les combats sont extrêmement simples en utilisant sa spécialité. Pour la magie et l’arc vous attaquerez à distance tout en essayant de fuir, sinon ça se résout par la mort.

Pour le corps à corps, c’est souvent vous mettez en garde pour vous défendre de l’attaque ennemi puis on attaque, en gros défendre, attaque, défendre, attaque et ainsi de suite.

Les combats sont souvent basés sur vos statistiques, d’ailleurs si vous attaquez un ennemi trop fort il ne perdra pas de point de vie et le combat est impossible à gagner (dans la plupart des cas).

Si vous êtes mis à terre par un personnage humain qui n’a de bonne raison de vous achever, il vous mettra à terre et volera votre minerai.

La chose assez drôle c’est que vous pouvez très bien attaquer un monstre trop fort puis l’amener jusqu’à un ennemi trop fort pour vous pour qu’il s’entretue afin de récupérer l’expérience à sa mort et les objets qu’il avait.

Les ennemis à affronter sont divisés en deux les humains et les monstres, les humains peuvent vous massacrer et choisir de vous tuer ou pas, avec un pattern où il bouge dans tous les sens. Les monstres sont souvent des brutes épaisses où il tape bêtement devant lui, mais ils peuvent être tellement « violents » que simplement se défendre ne suffira pas allant d’un gobelin à des monstres élémentaires.

Un détail assez important et un peu stupide, si un PNJ humain vous tue à l’arc ça vous tuera automatiquement malgré qu’il puisse n’avoir pas la volonté de vous tuer tout court.

Aussi il est très facile de voler les coffres des PNJs même s’ils sont à proximité, s’ils ne sont pas en face de vous, généralement, ils ne vont pas réagir et vous aurez le loot du coffre.

Pour expliquer un exemple concret, votre humble serviteur a tellement volé qu’il avait plus de 2000 minerais alors que c’était seulement le 1er chapitre du jeu.

Il y a aussi des nouvelles fonctionnalités dans cette version semi-remake, les menus sont plus pratiques à utiliser que ce soit pour l’inventaire ou les contrôles du jeu et une sauvegarde rapide, mais ça reste très léger comme amélioration.

Malgré tout ce qu’on peut dire, le jeu laisse une grande liberté telle un Skyrim (sans exagérer), vous pouvez voler à tout va, mettre à terre quiconque pour lui voler tout son équipement et les nombreuses quêtes annexes servent à comprendre son monde.

Bugs master

Il y a de nombreux bugs, certains sont assez drôles et d’autres sont juste gênants ça peut aller à des bugs où on peut en abuser comme traverser les portes ou obtenir de la force à l’infini, mais d’autres font carrément crasher le jeu.

Lorsqu’on tape avec une pioche un minerai contre un mur, ça fait crasher le jeu ; si vous buvez une potion et que vous prenez un coup certes ça vous redonne la potion (potion infinie), mais ça peut aussi vous mettre dans un état où vous pouvez plus bouger.

Tous ces bugs étaient déjà présents dans la version originale de Gothic et ils sont toujours présents, c’est un peu dommage.

On l’entend, on le voit et oui c’est bien un jeu de 2001

Les graphismes ont vieilli, certes ils ont essayé de les arranger un peu ce qui est moins flagrant, mais ça reste très laid comparé à un jeu lambda de 2023. Les animations sont toujours les mêmes et c’est plutôt bien fait pour l’époque où il est sorti, mais bon c’est difficile d’être impressionné aujourd’hui.

Les musiques ne sont rien de bien marquantes, c’est relativement adapté à la situation où vous vous trouvez, mais ça arrive que certaines musiques s’activent sans trop comprendre pourquoi. Le sound design est simple et efficace, encore une fois rien à acclamer et en même temps c’est adapté par rapport à ce qu’il se passe à l’écran.

C’est une belle aventure qui nous attend

Le jeu est relativement long vous pourrez passer plus de 30h dessus en finissant le jeu de base et pour le 100% à vous de voir ce que vous considérez être le 100% puisqu’il n’y pas une récompense ou un texte pour dire qu’on l’a réellement fini à 100%.

Vu que le jeu à plusieurs factions vous pourrez avoir des quêtes annexes, des dialogues, certaines armes et armures uniques à la faction dont vous appartenez c’est plutôt sympa pour la rejouabilité. Après il n’y qu’une seule vraie fin et peu importe la faction que vous aurez choisi, les chemins diverges au début puis se rassemblnte au bout d’un moment, c’est-à-dire, sortir de la sphère magique afin de retrouver sa liberté.

Conclusion 5 /10 Gothic Classic est présent pour faire attendre les fans de la série du réel remake avec Gothic 1 remake, il a quelques corrections trop légères pour réellement améliorer son expérience globale et toujours trop de bugs déjà présents dans la version originale. Le gameplay donne beaucoup de liberté entre vols, meurtres, quêtes annexes, mais les combats sont trop simples et limités par les statistiques ce qui le rend plus jouissif quand on atteint un haut niveau. Les graphismes et les musiques sont corrects, mais on le voit et l'entend que c'est toujours un jeu de 2001 à quelques détails près. Tous les bugs sont encore là aussi avantageux que ceux qui font crasher ou bloque le jeu. La durée de vie est exceptionnelle et il n'y a rien à redire malgré une seule fin possible. Si vous n'avez jamais expérimenté ce jeu c'est la version à jouer puisqu'elle a quelques soucis en moins, mais ça reste un jeu qui n'a pas les « facilités » d'aujourd'hui dans son gameplay surtout pour 30€ autant le prendre sur PC ou en promotion. LES PLUS Une histoire bien remplie

