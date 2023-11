Sortie prévue le 24 novembre sur Nintendo Switch

Alors que la sortie de Guns and Spurs 2 sur Nintendo Switch approche, SOEDESCO et Frozen Lake Game Studio sont ravis d’annoncer que les précommandes pour ce dernier opus de la série Guns and Spurs sont ouvertes aujourd’hui.

Tous les fans vont dès aujourd’hui avoir la possibilité d’acheter la version digitale de Guns and Spurs 2 via le Nintendo eShop, au prix de 29,99 €/29,99 $, avant sa sortie officielle le 24 novembre en formats physique et numérique. Les précommandes sont mise en ligne à 15 heures en Europe, tandis que les fans des régions américaines pourront effectuer leurs achats en précommande à 18 heures.